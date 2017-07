Lo que debes saber si quieres hacerte tu primer tatuaje 

Piensa en el futuro

Hoy en día los tatuajes se aceptan como algo normal, pero sigue habiendo profesiones en las que llevar un tatuaje a la vista no es muy apropiado y en algunas está incluso prohibido. Si vas a ejercer como abogado o estás pensando en opositar para ser miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (esto son sólo dos ejemplos, pero hay más), lo mejor es que el tatuaje no esté a la vista.

Esto no quiere decir que no te puedas tatuar, pero tu diseño debería estar en una parte de tu cuerpo que puedas tapar fácilmente y que no se te vea al llevar la ropa propia de la profesión. Puedes por ejemplo tatuar tus piernas, el pecho, la espalda, etc. en realidad hay muchas zonas del cuerpo entre las que elegir.