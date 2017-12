15 errores típicos que cometen los hombres en la cama

No hablar, no preguntar

No estamos hablando de las citas, y de polvos de una noche, sino que nos referimos a aquellas personas que se están embarcando ahora en una relación, y el sexo acaba de empezar. Una cosa es dejarse llevar, que está muy bien, pero de vez en cuando, hay que hablar de ciertas reglas y ciertos límites.

Si no preguntas, no sabes a lo que te enfrentas. No sabes si ella tiene pánico a alguna práctica, o si por el contrario, le gustaría hacer algo más atrevido, y que no suela ser convencional. No tienes que dar por hecho que es una experta, pero que tampoco es una inexperta. Suena complicado, ¿verdad? Por eso, antes de dar un paso, conviene dejar las cosas claras.

Por supuesto, en los líos de una noche también debería haber algo de confianza para hacer ciertas prácticas… pero claro, el paso fundamental es dejar claro qué es lo que vais a querer al día siguiente.