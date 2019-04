Se venía hablando y rumoreando que quizás, Isabel Pantoja podía ser la concursante de Supervivientes 2019. Pero es cierto que mucha gente no lo tenía demasiado claro. Quizás porque la tonadillera nunca se ha prestado, hasta el momento, para este tipo de concursos. Lo cierto es que los periodistas no dejaban de publicar o comentar que podía ser una firme candidata. De hecho salieron noticias casi confirmadas, pero no.

Pues hoy, podemos decir que Isabel Pantoja ya forma parte de los concursantes de ‘Supervivientes 2019’. Sí, ¡tal y como lees!. Parece que después de años de tensión entre la cantante y la televisión, en concreto con Mediaset, han llegado a un buen acuerdo e Isabel volará a Honduras para poder vivir la misma experiencia que anteriormente han sufrido tanto Kiko como Isa, sus hijos. ¡Isabel es el fichaje estrella de esta temporada!.

Isabel Pantoja recibió a su hijo Kiko Rivera a la llegada de su concurso en ‘Supervivientes’

Fue una de esas últimas apariciones en un plató de televisión, en Telecinco. Siempre con mucha expectación tras de sí, Isabel no deja a nadie indiferente. Porque las noticias llegan siempre con cuentagotas. Pero en ese momento, la tonadillera aceptó la invitación del programa y se dejó entrevistar por Jorge Javier Vázquez, quien tras ello les unió una gran amistad. Llegando incluso a presentar las campanadas con un alto índice de audiencia.

Isabel recibió en plató a su querido hijo, ya que este tuvo que abandonar la isla por un problema de salud. Un momento mágico y único que todos los espectadores vivieron como si no hubiera un mañana. De hecho, no lo hubo, ya que tiempo después las cosas volverían a su cauce e Isabel Pantoja ya no querría saber nada de Telecinco. Quizás en ese momento, la cantante no se le pasaría por la cabeza el que fuera ella uno de los fichajes estrella para esta nueva temporada del concurso. Pues sí, ya lo es.

Isabel Pantoja en Madrid ¿negociaciones con Mediaset o bienvenida a su hijo Kiko?

Los rumores se incrementaban cuando hace unos días la tonadillera viajó a Madrid. Como su hijo Kiko Rivera ha llegado a la final de ‘GH Dúo’, las especulaciones rondaban acerca de que la cantante pudiera ir al plató a recibir a su hijo, en caso de ser expulsado. A la llegada al aeropuerto, mostraba una gran sonrisa, por lo que la incertidumbre estaba presente en todos los periodistas y espectadores. Como finalmente su hijo no salió de la casa, habrá que esperar a la gala de esta noche así como de mañana que será la gran final del concurso.

Claro que por otro lado, sabiendo lo que ahora sabemos, quizás aprovechó el viaje para ultimar los detalles de su inminente participación en ‘Supervivientes’. ¡Todo es posible! y es que la noticia de la confirmación ha sido todo un gran bombazo y no es para menos. Además, sabiendo que en la isla también estará Omar Montes y Chelo García Cortés, o por lo menos, eso es lo que también se supone. ¿Se volverán a hacer grandes amigas como ha sucedido con Alejandro Albalá y Kiko Rivera?.

La confirmación de que Isabel Pantoja es concursante de Supervivientes

No es que estemos hablando de algunas especulaciones, sino que el programa de ‘Sálvame’ ha dado la noticia en primicia poco antes de terminar. En el plató estaba su sobrina Anabel, quien se ha hecho portavoz de la familia y defensora de sus primos a muerte. Pero ni ella misma sabía qué estaba ocurriendo y si era cierto lo que oía. Por lo que parece que todo estaba bastante en secreto. ¡La noticia ha sido confirmada por uno de los directores del programa!.

Isabel Pantoja y los realities

Sin duda, hay que decir que Isabel Pantoja no es de este tipo de formatos. Aunque reconoce que cuando ha estado sus hijos, ha visto las 24 horas. Pero aún así, pocas veces se ha pronunciado sobre ello. Alguna que otra llamada, pero sin más. Tanto en el caso de su hija como de su hijo sí que han llegado dichas llamadas pero poco más. Ahora será ella misma la protagonista y quien sabe, quizás también pueda llegar a la final del concurso como su hijo.

Las deudas aprietan a la cantante

Kiko Rivera está intentando solventar sus deudas gracias a los concursos y como no, parece que su madre va a hacer lo mismo. Alejada de la televisión, de las cámaras, parece que ahora Isabel Pantoja vuelve por todo lo alto. Todo porque las deudas la aprietan y bastante. Desde hace más de un año no cuenta con conciertos ni tampoco proyectos con su casa discográfica. Parece que, se dice, que hay ciertos embargos en ‘Cantora’. Las cargas que existen sobre este lugar es bastante elevado en cuestión de cifras. Por lo que para solventarlo, nada como acudir a un reality. Eso sí, las cifras que se han comentado sobre el caché de Isabel es falso. Se decía que rondaría los 80 000 euros semanales, pero Carlota Corredera se encargó de desmentir. ¿Qué te parece este fichaje?.