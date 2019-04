Quizás ya leyendo el título te estamos dando una pista bastante importante. Aunque lo cierto es que sí se barajaba otro nombre, también ex-pareja de Chabelita Pantoja. La hija de la tonadillera ha tenido relaciones bastante tormentosas y si bien, Alberto Isla ya participó en otra edición del programa. Ahora le toca el turno a ‘Supervivientes 2019’ y a otro nombre, muy conocido igualmente.

Ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Porque también lo vimos como pareja despechada, soltando esa fina ironía por los platós para finalmente reconciliarse con Isa. Pero poco les duró la alegría. La hija de Isabel Pantoja tenía claro que no quería estar con él, ¿o no?. Ella ha rehecho su vida y él…¡pues a concursar en la nueva edición de uno de los programas con más éxito!. ¿Ya has adivinado de quién se trata!.