‘Got Talent’ se ha convertido en uno de los programas más vistos. No es la primera vez que ocurre, pero es que la audiencia lo está acompañando en cada semana de emisión. Entre los miembros del jurado donde Risto Mejide tiene sus ocurrencias, así como las personas que se presentan, hacen de todo ello un cóctel que todos quieren ver.

Por eso, ‘Got Talent’ ya se ha posicionado como todo un éxito, se mire por dónde se mire. Uno de esos éxitos, que en ocasiones también tiene algún pequeño encontronazo. Ahora es Risto Mejide, uno de los miembros más exigentes el jurado quien tiene algo que decir y es bastante claro y conciso. Porque en el programa no siempre son momentos de risa o entretenimiento los que se viven.

No todos saben conquistar a Risto Mejide

Todos los concursantes esperan el ansiado ‘pase de oro’. Ese paso hacia la final que les asegura tener un buen puesto. Pero es cierto que uno de los miembros más exigentes es Risto Mejide. ¡Porque no todo vale con él!. Aunque es cierto que en ocasiones le llegan a sorprender más de lo que imagina, tanto con trucos de magia como intentando leer su mente. Aún así, Risto siempre tiene esa presencia sera que lo caracteriza.

En ocasiones echa en cara todo aquello que ve de los concursantes y hasta alguna que otra indirecta hacia sus compañeras de mesa. Tanto Edurne como Paz Padilla o Eva Isanta saben bien a quien tienen a su lado. En ocasiones son ellas las que abren la mano pero Risto sigue firme en su decisión. Aunque ahora ha llegado el momento de que eleve más la voz para cargar contra los directivos del programa. ¡Sí, tal y como estás leyendo!.

El reto del hombre más fuerte de España en ‘Got Talent’

Roberto Rodríguez llegó al plató de ‘Got Talent’ para probar su fuerza ante el público. En primer lugar salió hacia el escenario con un ‘quard’ a su espalda. Para él, como si fuese una mochila con un par de prendas de ropa. Lo cierto es que soportó todo ese peso sin apenas quejarse. Por lo que ya dejó a todos boquiabiertos, incluido también a Risto Mejide. Parece que desde el año 2014 lleva compitiendo a base de mucho entreno.

Roberto comentaba que ya cuando tenía tan solo 12 años pesaba alrededor de 100 kilos. Reconoce que tanto su padre como su hijo también han tenido y tienen esa misma genética. Es cierto que aunque uno esté totalmente entrenado y sepa bien lo que hace, el riesgo es algo muy presente en su modo de vida. Nadie parecía intuir que quizás algo ocurriría. Roberto realizó su número, en el que se colocó un largo tronco en su espalda. De dicho tronco salían dos columpios en los que se sentaron tanto Edurne como Eva. Recibiendo así hasta los aplausos de Risto Mejide, a pesar de que este le dio un no. Eran casi 200 kilos que Roberto podía sostener sin problema y su hazaña lo llevó a pasar a la siguiente fase del concurso.

‘Got Talent’ en directo tiene su primera lesión

Como sabemos, un programa en directo tiene muchas ventajas pero también algunos inconvenientes. No se puede predecir todo eso que puede ocurrir y por ello, las lesiones pueden ser una de las bases más peligrosas. Roberto volvía al plató y a la segunda fase del concurso. En este caso, traía un nuevo reto que no estaba exento de dificultad. Dicha prueba se realizó fuera y no en el plató debido a la dificultad de la misma. Se quería superar un récord Guiness ya que el concursante estaría atado de pies y manos, soportando el tirón de cuatro quards, durante unos 45 segundos ante la atenta mirada del jurado y de Risto Mejide.

Pero lo cierto es que la prueba ya era todo un riego y al final, no salió como se esperaba. Cuando los motores arrancaron, Roberto tuvo que parar y soltarse. Podía ser que una de las motos tirase un poco más y por ello, la lesión para el concursante. Tuvo que ser atendido por los servicios médicos habiendo unos minutos un tanto tensos. Aunque se confirmó que no había rotura, sí que iba a necesitar un tiempo de descanso.

Un buen susto en ‘Got Talent’ que Risto Mejide critica

Tanto para el propio concursante como para su padre que también estaba entre vestidores. Pero aún así, el equipo médico rápidamente le brindó su ayuda, tranquilizando tanto al jurado como al público. Es cierto que son cosas puntuales pero que ese riesgo siempre puede estar presente y más, con números de este tipo además de ser en directo, tal y como apunta Risto Mejide.

Risto Mejide no se ha quedado callado

A raíz de todo esto que ocurrió en el programa, Risto Mejide no se ha quedado callado. Lanza un mensaje para los directivos del mismo, como solo él sabe hacer: “Hay números que no deberíamos permitir”. Así de conciso y claro habló el miembro del jurado. “Es una crítica constructiva pero pienso que hay otra manera de demostrar el talento”.