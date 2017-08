10 famosos con Récord Guinness

Aunque no te lo creas, también tenemos famosos con Récord Guinness. No es que hayan inventado algo, pero sí que han conseguido cosas que no todos los mortales llegarán a conseguir de una manera tan sencilla. Nombres muy conocidos por el gran público que cuentan con algunas peculiaridades en sus vidas.

Más que nada, son logros dentro de sus carreras, pero también alguno que otro te puede llegar a asombrar. Si querías conocer algo más de tus actores favoritos, hoy lo descubrirás todo, hasta el tipo de Récord Guinness que tienen en su haber. ¡No te lo pierdas porque te encantará!.