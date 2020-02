1 Keep up with the Kardashian

Es uno de esos programas de televisión que más éxito han tenido a lo largo de los años. Es por ello que hemos conocido a todo el clan de la familia Kardashian. Tanto su día a día, sus entradas en quirófano, sus parejas o bodas, etc. Todo tipo de detalles que han sido remunerados en su totalidad. Haciendo de este modo que se conviertan en una familia de millonarios. Pero además de todo ello, que ya sabemos, hay una parte que no. Se dice que donde se filmaba no eran realmente las casas de las protagonistas. Pero no solo eso dicen las malas lenguas sino que todo estaba bastante guionizado. Esto hace que las situaciones fueran planeadas para dar un toque de entusiasmo a la historia real. ¡No era todo tan casual como podía parecer!