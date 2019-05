Si es que los colaboradores y hasta el presentador, deben estar preparados para todo lo que se les avecina. ¡Además de manera lateral!. María Patiño estaba casi preparada para todo, menos para lo que le ha sucedido esta semana en Telecinco. Ella, que está al frente de los programas más importantes de la cadena, parece que ya sufrido un traspiés que ni ella se esperaba.

Dentro de la cadena Telecinco, hay un lugar privilegiado para todos los rostros más importantes. Se trata del llamado ‘Pasillo de las vanidades’. Allí están colgadas las fotos de los presentadores o personajes más impactantes. De ahí que hace muy poco, Isabel Pantoja viera cómo su imagen también recae sobre este lugar. Sí, es un lugar a destacar del que ahora María Patiño ha caído.

La angustia de María Patiño desde plató

Si algo se caracteriza a ‘Sálvame’ es por contar con un ritmo impactante en cada tarde. No solo por las noticias en sí, sino porque además también hay mucho juego. Discusiones, trampas o detalles que no pasan desapercibidos para el espectador y mucho menos para los colaboradores. Ya que son ellos los verdaderos protagonistas de todo esto. No sabemos si era algo ya pactado, pero lo que sí hemos visto cómo a María Patiño se le desencajaba el rostro al ver lo que estaba ocurriendo.

En cuanto se dio cuenta de ello, salió corriendo del plató, aunque también fue Jorge Javier quien la animó a ello. Aunque llevaba unos altos tacones, por lo que la presentadora tuvo que ir más despacio de lo que le hubiera gustado. Jorge salió tras ella hacia los pasillos de Telecinco que tantas veces hemos visto, gracias a momentos únicos como este.

Retiran su foto del ‘Pasillo de las Vanidades’

María Patiño no da crédito a lo que está viendo. Dos hombres se llevan su imagen, que estaba colgada en el pasillo y proceden a retirarla. Pero la presentadora llega a tiempo para ir tras ellos, suplicando que la quiere para su casa. Finalmente los dos hombres se paran y le dan el retrato, que como bien dice su compañero Jorge ‘Es casi más grande como tú’. La pregunta que María no dejaba de hacerse era: “¿Dónde se la llevan?”.

En todo momento parecía que María Patiño no era consciente de que podía ser una broma. Se lo tomó bastante en serio, hasta recordó que no podía correr por culpa de los zapatos pero sí lo hizo, con tal de poder recuperar su retrato. Realmente parecía bastante angustiada hasta que pudo frenar a los dos hombres que se llevaban el cuadro. Si no iban a querer allí su foto, entonces para su cuarto. Así de tajante se mostró María ante el suceso que estaba viviendo.

Nuevo fichaje para las tardes de Telecinco

Todo ello tenía otro fin que la cadena quería hacer público. Como bien sabemos, entre los colaboradores de ‘Sálvame’, siempre hay alguna que otra baja. Además, no está de más el renovar caras nuevas, tal y como en ocasiones pide la audiencia. Por eso, ya que María Patiño está al frente de otro programa que lleva por nombre ‘Socialité’, debían hacer hueco para alguien más.

El nuevo fichaje no es otro que ‘Payasín’. Sí, el que le lanzó la tarta a Carmen Borrego que tanto daño supuso para ella pero también para su hermana, Terelu. Ya que a partir de todo lo que tuvo que escuchar, decidió no volver a pisar el plató de ‘Sálvame’. Por lo que parece que esta decisión está tomada firmemente. Así que, nuevos integrantes son los que a partir de ahora se sentarán en el programa. Aunque todavía no se sabe ni el nombre, ‘Payasín’ viene pisando fuerte que hasta ha hecho que María pierda su posición en el pasillo.

¿Broma a María Patiño?

No sabemos si realmente era una broma para asustar a María Patiño. Pero desde luego, sea como fuere, la presentadora quedó totalmente angustiada. De hecho así parecía tanto en sus gestos como en su tono de voz. Quizás ahora su imagen descanse en su casa como bien ella quería. Aunque seguro que pronto volverá a su lugar de origen. ¿No te parece?. Ya que ella sigue siendo toda una estrella en Telecinco y los que son parte del día a día de la cadena, tienen su sitio asegurado en ella.