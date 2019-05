Todos sabemos que María Patiño no tiene pelos en la lengua. Por eso, siempre suele decir todo aquello que tiene en mente o que le molesta en un momento dado. En este caso, la temática propuesta iba acorde a una de sus ex-compañeras: Carmen Borrego. La hija de María Teresa Campos abandonó el programa de ‘Sálvame’ de donde era colaboradora.

Pero lo cierto es que no se fue como su hermana Terelu. Sino que Carmen ha tenido unas palabras un poco más fuertes contra dicho programa así como contra sus compañeros. De ahí que la indignación de los mismos no se quede en un segundo plano. Hay opiniones para todos los gustos, pero las de María Patiño dan donde más pueden doler. ¡La periodista no se anda con segundas!.

Lo que opina Carmen Borrego de sus compañeros de programa

Carmen se sentó en un plató de televisión tan solo unas horas antes que su hermana Terelu. Pero esta última iba a dar la que era su entrevista de despedida en ‘Sálvame Deluxe’. Así lo tenía estipulado con la productora y así ha sido. Pero es cierto que su hermana habló mucho de todo durante la tarde. Algo que, como bien dijo Jorge Javier, no le hizo bien a Terelu. Porque soltaba unas duras acusaciones contra los que habían sido compañeros de concurso.

Carmen ha confesado que ha pasado por un momento muy bajo y donde se replanteó muchas cosas. Lo cierto es que el principio del fin fue el haber participado en ‘Sálvame Okupa’. A partir del tartazo que sufrió, ya supuso un antes y un después en su trabajo. Ya que sintió que todos los compañeros se le echaban encima. En sus palabras viene a decir que le han hecho vivir el terror. La tiraron por los suelos, profesionalmente hablando y ella llegó a tocar fondo. Al ver a su familia sufrir, fue algo que le hizo replantearse lo que realmente estaba haciendo con su vida. Todas las confesiones que hizo Carmen, no solo indignaron a María Patiño sino también a Jorge Javier quien comentó la jugada unas horas después y con Terelu a su lado.

María Patiño carga contra Carmen Borrego

María Patiño dice que se siente totalmente indignada por todo lo que ha tenido que escuchar sobre ella y sus compañeros. Sin duda, es cierto que ha trabajado más años al lado de Terelu, pero como todos sabemos, siempre se han llevado bastante bien. Además, la familia Campos es una de las más queridas del mundo televisivo. Pues bien, en este caso con Carmen no ha tenido un problema hasta el momento. Ahora la presentadora se ve bastante ofendida tras las palabras de Carmen. ¡Parece que no da crédito!.

Para María Patiño, la cara que ha demostrado Carmen en la entrevista con Emma García es realmente su verdadera cara. Es decir que ahí muestra todo lo que siente y sin rodeos. Por lo que la presentadora no puede estar más que enfadada. María cree que los impulsos están para equivocarse, pero cuando no es un impulso sino que es algo más recapacitado, es porque realmente la persona así lo siente. Por ello cree que Carmen está diciendo toda la verdad sobre cómo se siente y es algo que indigna bastante a María.

María Patiño insiste que la verdadera Carmen Borrego es la de la entrevista y no aquella que se sentaba a su lado cada tarde. Patiño no soporta ver el sentimiento de Borrego de que todos sus compañeros son lo peor. Pero es más, nunca se lo comentó a la cara, sino que lo llegó a decir en una entrevista y de ahí que esté siendo de lo más criticada por los que eran sus amigos y compañeros. “Ha sido una gran compañera y he trabajo a gusto”, así confiesa María lo que realmente sintió por ella, aunque ahora todo se ha vuelto decepción.

María Patiño no es la única que ha dado su versión

María ha concluido su argumento diciendo que Carmen es una persona falsa y poco valiente, cobarde y estafadora. Ya con eso poco queda qué decir. Alguno de sus otros compañeros sí tienen también varias opiniones al respecto. Por ejempo, Kiko Hernández también apunta a que Carmen vive de su apellido y que él no va a permitir que tire su trabajo por tierra. Pues parece que ahora todos los ex-compañeros y colaboradores están totalmente indignados con la entrevista de Carmen, que está dando mucho de qué hablar estos días.