Jorge Javier ha sido compañero de Terelu Campos bastantes años. Por eso, al entrevistarla en la que era su último paso para salir de ‘Sálvame Deluxe’ y del programa de la tarde, no se cortó en hablar abiertamente. Algo que ya caracteriza al presentador y que todos conocemos muy bien. Pues lo cierto es que en este caso, no se calló nada y era sobre la hermana de Terelu.

Jorge Javier ha cargado en gran manera contra Carmen Borrego. Ante la atenta mirada de Terelu Campos, el presentador comentó lo mal que lo había hecho Carmen al dar una entrevista esa misma tarde, antes de la despedida de su hermana de la cadena. Lo cierto es que la opinión de Jorge ha sido bastante criticada, pero realmente era y es lo que el presentador piensa.

Carmen Borrego admite que dejó ‘Sálvame’ por culpa de sus compañeros

Carmen Borrego ha dado una entrevista en el programa ‘Vive la vida’ de Emma García. Lo cierto es que en ella, habló abiertamente de lo que ocurrió durante estos últimos meses y de su despedida de uno de los programas de más éxito de la televisión. Pero del mismo modo, también habló de la marcha de su hermana del mismo programa. Algo que ella no ve justo porque añade que tanto Terelu le dio mucho al programa como este a Terelu. Pero lo cierto es que su hermana así lo ha decidido y no hay marcha atrás.

Carmen Borrego afirma que se ha ido de ‘Sálvame’ por un motivo concreto: Sus compañeros. Jorge Javier cuando escucha esto ya no da crédito. Borrego afirma que ha visto a sus hijos sufrir y que eso no está pagado. Aunque no se arrepiente de lo que ha hecho, de manera profesional, pero también comenta que a un programa como ‘Sálvame’ no volverá. Ya que involucra a la gente que tiene a su alrededor y no pasará por ello. Las críticas que ha recibido de sus compañeros no le han sentado nada bien y admite que nunca ha ido de sobrada.

“Declaraciones que son propias de una persona desquiciada”, sentenciaba Jorge Javier

Jorge Javier ataca a Carmen Borrego, por varias cosas. Una de ellas es porque escuchó todo lo que tenía que decir y admite que las declaraciones formulada son propias de una persona desquiciada, como bien ha dicho el presentador de su propia boca. “Flaco favor te ha hecho, el silencio le hubiese favorecido”, le comentaba a Terelu que la tenía sentada muy cerca, tras haber escuchado a Carmen.

Jorge Javier la tacha también de injusta debido a lo que ha comentado: “…Es para levantarse y darle de h*** hasta el en cielo del paladar”. Aunque considera que les tiene a Las Campos mucho más afecto del que piensan. De ahí que no se haya pronunciado hasta el momento. Jorge ha tardado en decir lo que piensa pero desde luego lo ha soltado con gran ímpetu. “No mide lo que dice, está en una espiral, y si tuviese un mínimo de inteligencia daría la entrevista el domingo”. Ya que como mencionamos, Carmen acudió justo la tarde del sábado al programa, poco antes de la entrevista de su hermana con Jorge Javier. El presentador terminaba diciendo: “Terelu, ante esto no puedes seguir impasible y comentar que se ha equivocado”.

¿Qué le ha sentado peor a Jorge Javier?

Pues que Carmen Borrego dijera que en un programa se “vive bajo la dictadura del terror y el miedo”. Ya que el presentador afirma que decir esto, en esta época es algo totalmente denunciable. Por lo que cree que a Carmen se le ha ido un poco el pensamiento pero también su boca. Para Jorge son barbaridades y está indignado porque sabe y reconoce que se les ha tratado muy bien en la productora y que ahora se les pague con esa moneda. Es una manera de hacer vivir una realidad paralela que realmente no es así. Lo que ocurre que Terelu, por más que se le insiste, no quiere entrar a decir nada de su hermana. Jorge Javier no lo entiende pero al final lo comparte.

Carmen Borrego se siente culpable

Lo cierto es que volviendo a Carmen Borrego, ella dice sentirse culpable por su hermana. Porque el ver las imágenes donde Terelu abandona, todavía la siguen conmoviendo. En parte cree que es la responsable de ello: “Me destroza el alma”. Pero también piensa que lo que le ocurrió a raíz de ‘Sálvame Okupa’ la tiene todavía un poco mal, porque pensaba que no iba a salir de ello. “Me quise morir”. Con esta frase tan contundente Carmen hacen mención al tema del tartazo. Uno de esos momentos que prefiere hasta no recordar, porque los recuerdos no son nada gratos.