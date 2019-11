1 Tom Ellis es Lucifer Morningstar

El gran protagonista es Tom Ellis. Su personaje irónico y sexy de Lucifer lo ha llevado a lo más alto. Tom se dio a conocer por su papel del Doctor Oliver en una serie británica de gran éxito como es, EastEnders. Pero no solo eso sino que también tuvo otro papel en Doctor Who de la BBC y en en Channel 4, gracias a No Angels.

Sin olvidarnos que también participó durante varios años en la comedia Miranda de la BBC. Pero su gran salto a todos los niveles y a medio mundo ha sido con Lucifer. Aunque recientemente ha aparecido en películas como ¿No es romántico?. Tom no tiene tiempo para aburrirse entre su trabajo, sus entrenamientos y su familia, ya que tiene tres hijos.