Si bien las plataformas están siendo un gran éxito, Netflix parece que se lleva el primer puesto. Porque además de todas las películas y los programas, también opta por series propias. Lo que hace que sea un gran reclamo para el público. Producciones que se basan en todo tipo de tramas, en las que siempre hablamos de que son ideas propias.

Por lo que estamos ante otro de los puntos a destacar. Claro que algunas de ellas ya se nos hacen tan conocidas que hemos pensado que no eran realmente propias de Netflix. Pero aún así, hemos seleccionado los mejores títulos, que no debemos dejar a un lado. ¿Cuáles de todos ellos ya has visto?