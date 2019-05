Cada vez que Kiko Rivera se sienta en un plató de televisión, deja muchas noticias qué comentar. Por eso, el jueves pasado acudió a la gala de ‘Supervivientes 2019’ para defender a su madre. Se había dicho de todo, en cuestión de motivos por lo que no iría a defender a Isabel Pantoja, pero ahí estaba su pequeño del alma para poder animarla y darle un empujón, como bien ha sido.

Pero es que además, Kiko Rivera tampoco se queda callado cuando se le pregunta por Aneth. Ella fue la última expulsada hasta el momento. Muy cerca de Isabel, aunque no desde un primer momento, porque recordemos que la Pantoja vio ciertos gestos que no le gustaron nada, cuando estaban en playas separadas. Amiga de Isa, se acercó a su madre Isabel y parecían congeniar muy bien. ¿Qué opina Kiko de ella?.

Aneth, “la ingrata” según Isabel Pantoja

Se conocían de fuera, porque Aneth es amiga de Isa Pantoja. Por lo que Isabel también la había tratado en varias ocasiones. Lo que parecía que iba a haber un acercamiento desde un primer momento, no fue así. Porque aunque no estaban en la misma parte de la isla, es cierto que los concursantes pueden acercarse hasta la valla que les permite estar en contacto con otros compañeros.

Pues parece que cuando se acercaba Isabel Pantoja, Aneth no. Esta última no iba a saludarla o las caras que ponía eran todo un poema. De ahí que la Pantoja se diera cuenta de ello y cargara contra la concursante: “Ella solo está cuando le interesa”. Así de tajante sentenció Isabel a la supuesta amiga de la familia. Algo que Kiko Rivera tampoco considera que esa amistad sea tal. Aún así, lo que al principio parecía que no se daría, se dio.

Llegó el momento de tener que cambiar de grupos e Isabel Pantoja coincidió con Aneth. Quizás ahora a eso de: “¡Qué no me diga más tita!”. Ya quedaba atrás y enterraban el hacha de guerra. Es cierto que en la isla también son muchas las horas muertas y tampoco se van a pasar todo el concurso con enfados de un lado hacia otro.

Kiko Rivera opina sobre Aneth

Sabemos que Kiko Rivera podrá tener mil defectos pero siempre suele decir lo que piensa. Tanto es así, que cuando se le pregunta sobre Aneth tampoco se iba a quedar callado:”A mi Aneth no me cae bien. No me ha hecho nada personalmente, solo la conozco de una vez”. Pero en ocasiones una vez suele ser suficiente para saber qué tipo de persona es o si nos cae mejor y peor.

Pero no solo sentenciaba el Dj con esa frase lo que opina de la concursante, sino que tenía algo más para añadir: “Yo creo en las amistades de otra manera. Para mi la amistad significa otra cosa”. Porque cuando hemos visto algunas imágenes, todo el mundo tachaba a Aneth como la causante de malmeter entre Omar y Pantoja. Sabiendo que desde la conversación inicial en el concurso, la relación entre ambos era bastante cordial. De hecho, Omar Montes reconoció que tenían buen rollo, pero tachó a Aneth como ‘mete-mierda’.

¿Es Aneth amiga de Isabel Pantoja?

Al ver la relación de ambas en el concurso, muchos pensaban que realmente Aneth también era amiga de Isabel, pero no. Su hijo lo aclara todo muy bien: “Aneth podrá ser amiga de mi hermana, pero no de mi madre”. Es cierto que la concursante sí que hablaba del cariño que le tenía a Isabel. Además, como bien sabemos, es importante tener un apoyo en la isla, ya que después de todas las necesidades que allí pasan, no está de más el tener a alguien que quieres a tu lado.

Pero de ahí a hablar de amistad, Kiko Rivera lo pone bastante en duda. Con las palabras de Kiko ya nos damos cuenta de varias cosas. Una de ellas es que a él no le cae nada, pero nada bien Aneth. Por otro lado, tampoco se cree demasiado ese acercamiento con su madre y hasta creemos que con su hermana. La joven entró en la vida de los Pantoja hace poco más de un año. Parece que tanto Isa como ella han estado mucho tiempo jungas y por eso, se habla de una fuerte amistad. Aunque por otro lado, la propia Isa comentó que tampoco Aneth conocía tantos aspectos de su vida.

Kiko Rivera reparte justicia

Por lo menos sentencia en todo lo que dice o hace. Porque cuando algo le incomoda tampoco es que pueda guardarlo mucho tiempo. Con sus caras dice más de lo que podíamos imaginar. Es directo cuando Jorge Javier le pregunta sobre su madre o su hermana y compañía. En este caso, ha sido directo con su madre cuando le tuvo que aclarar que la audiencia quería ver a Maribel y no a Isabel Pantoja. Así como ha comentado claramente lo que piensa de Aneth. Quizás a partir de ahora comiencen nuevos momentos para ellos fuera de cámara.