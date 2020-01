Atrás queda aquella primera edición de Gran Hermano en la que los concursantes iban un poco a ciegas sin saber muy bien la repercusión que tendría el formato y siendo novatos también en cuanto a las reglas del juego y todas sus circunstancias.

Veinte años más tarde y casi tantas ediciones (contando las VIP, DUO y Revolution) la mayoría de los participantes dominan el reality al dedillo y participan con estrategias muy preparadas que mejoran considerablemente sus posibilidades de quedar en una posición.

Sin embargo, hubo un tiempo en el que lo que pasaba era más real, como los “edredoning” o acercamientos sexuales entre los concursantes, que decidían taparse bajo las mantas (edredón) por pudor. Repasamos esos momentos.

Emilio y Eva (GH2)

Eva y Emilio se casaron en Gran Hermano

Aunque siempre se habla de que Kiko Hernández y Patricia fueron los primeros concursantes en tener relaciones sexuales en Gran Hermano, en realidad, ellos no hicieron lo que se conoce popularmente como edredoning. El colaborador de Telecinco tuvo con Patricia una hora sin cámaras.

Los que si “retozaron” bajo el edredón fueron Eva Paz y Emilio Lozano.

Ambos concursantes tuvieron algo así como una historia de amor en el concurso, que decidieron sellar con una “boda”. Tras la boda, tuvieron el citado encuentro sexual.

Daniel López y Naiala (GH8)

Naiala fue la ganadora de Gran Hermano 8

Tras aquel Gran Hermano 2 hubo todo tipo de acercamientos sexuales pero no considerados edredoning ya que tenían lugar en otros contextos (en la ducha por ejemplo).

Fue en la edición número 8 cuando volvió a darse un edredoning en toda regla. Fue entre Daniel López y Naiala.

Como novedad, tras dicho encuentro sexual, el concursante se asustó por que había perdido la bolita de titanio que llevaba en su miembro. Ambos concursantes llegaron a ir al confesionario asustados solicitando el servicio de un médico. Todo se quedó en un susto pues al final la bolita apareció en la casa.

Indhira y Arturo (GH11)

Indhira y Arturo tuvieron una relación muy pasional

Arturo e Indhira pasarán a la historia de Gran Hermano por ser una de las relaciones más pasionales del formato.

Tuvieron edredoning pero como una mera anécdota ya que practicaron sexo en todo tipo de formatos y rincones de la casa sin que pareciera importarles mucho estar en un programa de televisión.

Ella fue expulsada precisamente por un ataque de celos cuando el tonteaba con otra. Cuando ella se fue, él no perdió el tiempo y tuvo edredoning con otra concursante.

Laura y Marcelo (GH12)

Laura y Marcelo tuvieron una relación de encuentros y desencuentros constantes

Los conocidos como los “totis” también tuvieron una de esas relaciones de idas y venidas dentro de la casa.

Cuando estaban bien, el edredón era su aliado más fiel, pero tenían poca continuidad tras sus reconciliaciones.

Además, Laura, tenía pareja fuera. Su famosa frase tras haberse liado con el malaguita diciendo “Samu, esto es lo que hay” consiguió que media España empatizara con ella y le llevó en volandas a ganar de maletín de aquella edición de Gran Hermano.

Julio y Flor (GH12)

Julio y Flor fueron expulsados de Gran Hermano por fingir un romance

En algún momento a partir de la décima edición de Gran Hermano, el reality dejó de tener ningún tipo de esencia y se convirtió en un programa de estrategia y de puro teatro, donde los concursantes se llevan muy bien aprendida la lección de que lo que deben o no deben hacer para permanecer más tiempo en el concurso.

Y Julio y Flor llevaron al extremo esta teoría. Lo hicieron de una forma tan obvia que el programa les penalizó y los expulsó por haberse “enamorado” a la carta para vender más y hacer bolos a su salida.

Antes de la expulsión y para darle algo de veracidad al asunto practicaron edredoning.

Noemí y Alessandro (GH 13 o 12+1)

Noemí Merino gana el concurso +1 de aquella famosa edición. En realidad, el ganador real era Pepe Flores, el bailarín, pero como a aquella edición se le añadió el +1 para evitar el número 13 que para muchos supersticiosos es un horror, Noemí Merino se llevaba 20.000 euros como concursante elegida por Pepe Flores.

Además, Noemí era la ganadora moral de la edición y la más mediática desde luego.

También fue la primera concursante femenina en hacer edredoning con dos hombres distintos, uno fue Alessandro Livi, y otro cuando la concursante se fue a participar a Gran Hermano Brasil.

Han y Aritz (GH 16)

Han y Aritz durante su edición

Hubo edredoning en las ediciones 14 y 15, pero Gran Hermano 16 pasará a la historia por ser la primera edición en la que hubo un edredoning homosexual.

Tuvo lugar entre Han y Aritz. El vasco era el más reticente al principio, especialmente porque cuando entró en el concurso decía que era heterosexual. Sin embargo, la química entre ellos era más que evidente, y al final sucumbió. Además del edredoning tuvieron una relación fuera del concurso, pero no duró mucho.

Además, en aquella edición hubo otro edredoning famoso. El que tuvo lugar entre Sofía Suescun y Suso. Ambos tuvieron también una relación de idas y venidas, y dejaron imágenes muy tórridas para la hemeroteca de Mediaset.

María Jesús Ruiz y Antonio Tejado (GH Dúo)

Las imágenes subidas de tono entre María Jesús y Antonio

No podíamos terminar este repaso a los edredoning sin hablar de la reina de los edredoning: María José Ruiz. La de Jaén, ya había popularizado unas escenas de lo más tórridas hace muchos años en el programa La granja con el famoso Dani Dj. Según el propio Dani, aquello se les había ido tanto de madre que iban a salir hasta en el Telediario.

Durante su paso por Supervivientes, María Jesús Ruiz también dio rienda suelta a su pasión con el que era entonces su pareja y es padre de su hija.

Como no podía ser de otra manera, durante su estancia en la casa de Gran Hermano Dúo, la ex Miss España vivió escenas de los más tórridas con Antonio Tejado, lo que sentaría muy mal a Candela Acevedo, su ex pareja que también concursaba en la misma edición.