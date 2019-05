La despedida de Carlos Lozano del grupo, no podía haber sido más tensa. Desde luego, nadie intervenía porque entre sus afirmaciones y los gritos de Dakota poco más se podía hacer. Parece que los dos compañeros no pudieron evitar la tensión y siempre intentando explicar uno de los temas principales de la isla que es el no trabajar.

Carlos Lozano dejaba claro lo que pensaba tanto de Dakota como de algún oto compañero más. Es cierto que Carlos ha estado activo en las cuatro semanas que ya van de concurso. Ha tenido muchas iniciativas a la hora de cocinar, hacer fuego o recolectar almendras. Pero también por otro lado, se ha enfrentado a parte de sus compañeras. ¡La monumental bronca tuvo lugar en la Palapa y frente a Lara Álvarez!.