Bertín Osborne ha vuelto como invitado del programa ‘El Hormiguero’. Una vez más, el cantante y presentador ha sido entrevistado por Pablo Motos para hablar sobre muchos temas, incluidos su disco así como otros conceptos de actualidad. Aunque lo cierto es que las palabras de Bertín han sido bastante criticadas en las redes sociales.

Parece que nunca se escapa una y por ello, los usuarios no han dudado el poner todo lo que se les pasaba por la cabeza, tras escuchar lo que han escuchado del presentador. Pero no ha sido solo por un tema sino que han cuestionado dos de los que durante la noche se han puesto sobre la mesa. Unas palabras que las redes sociales no perdona. ¡Descubre qué es lo que ha pasado!.

El vino y la canción de Bertín Osborne

Si es que cuando uno aparece en la televisión y siendo entrevistado, siempre hay que elegir muy bien las palabras que se dicen. Porque sino, podrás ser cuestionado rápidamente por la audiencia y más, por las redes sociales. En cuestión de minutos ya aparecían los primeros comentarios que hacían alusión a las desafortunadas palabras que Bertín Osborne pronunciaba.

En primer lugar, una de las conversaciones que dio paso a las grandes críticas fue la relacionada con el vino. La canción en concreto lleva por título: ‘Llegó borracho el borracho’. Por lo que a partir de un título así, la conversación fue derivando en temas de bebidas como es el vino. Pues bien, aquí Bertín Osborne ha soltó la frase con la que hizo temblar Twitter: “Yo bebo vino, y ojo, español. ¡Dejaros de mariconadas!”.

Las críticas a Bertín Osborne

A partir de ese comentario, las críticas a Bertín Osborne no se hicieron esperar. Algunos de los más destacados son los siguientes: “Nos quejamos, y con razón, de los políticos pero la TV no se queda atrás”. “Y la gente meá…¡qué guapo!”. “Flipando, estoy flipando”. Desde luego, estos han sido de esas respuestas de lo más sutiles, ya que las había y para todos los gustos. Aunque es cierto que Bertín siempre asegura que son pocas las cosas que dice en serio. Quizás la frase no la pensó o quizás sí y era de esas pocas cosas que en este caso sí tenían esa parte de razón.

Bertín también se mete en política

A veces es meterse en camisas de once varas, pero Bertín Osborne no puede evitar hablar sobre algunos asuntos de tema político. Es cierto que muchas veces lo hemos visto dar su opinión y ya sabemos sobre lo que opina de todos ellos. Comienza hablando de los entrevistados que ha tenido en su programa como ha sido Albert Rivera o Pablo Casado, etc. Así que, Pablo intentó meterse por ese tema.

Claro que en ocasiones siempre los temas se van por otros caminos. Unos caminos que vienen con más noticias. Una de ellas es la de Amancio Ortega. Este ha donado más de 300 millones de euros para la investigación contra el cáncer. De manera que ese dinero va invertido en máquinas y mejoras para todos los enfermos de esta terrible enfermedad y para la prevención, que siempre es lo más importante.

Claro que Isa Serra, candidata de Podemos criticó duramente a Amancio Ortega. Por eso, Bertín Osborne tenía algo que decir: “Un tío que con ese dinero podía haberse comprado tres aviones, dos barcos, cinco casas…¿alguien va a criticarle?. ¿Algún mamarracho va a criticarle?”. Pero aún tenía un poco más qué decir: “Ojalá que todos estos que lo critican no tengan un cáncer y tengan que utilizar los aparatos”. A partir de estas afirmaciones el público irrumpió en un gran aplauso. A Bertín Osborne no le entra en la cabeza que esta gente sea la que quiere gobernar. No es la primera vez que lo vemos arremetiendo contra algún partido político como Podemos.

Bertín Osborne no se calla lo que piensa

Bertín Osborne siempre se ha manifestado como una persona clara. Una persona que dice lo que piensa, sea lo que sea. La naturalidad está muy presente en él y por lo tanto, cuando hay que criticar o dejar claras algunas ideas sobre la mesa, es el primero que lo hace. Desde luego, luego se suele llevar bastante críticas sobre ello como estamos viendo. A pesar de todo, él dice que “Ojalá tuviéramos 10 Amancios Ortega en este país”. Así de tajante se muestra cuando se le pregunta sobre el tema y es más, el presentador también tenía que decir y es que cuando una enfermedad como esta te toca de cerca, todo se vive y se piensa de diferente manera.