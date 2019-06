Jorge Javier Vázquez lleva muchos años al frente de la televisión. Desde sus comienzos al lado de figuras como Ana Rosa Quintana y tiempo después, colaboraría con otra de las llamadas reinas de la mañana, María Teresa Campos. Pero poco a poco se haría su propio hueco hasta presentar él mismo sus programas con gran éxito de audiencia.

De este modo su presencia en los medios de comunicación se ha hecho imprescindible. Presentando así los programas de más éxito. Pero si nos ponemos a analizar todos estos años frente a dichos programas, el cambio del presentador es más que evidente. Además de sus idas y venidas con las dietas, hay algo más que hoy vamos a descubrir.

El retoque de cuello de Jorge Javier Vázquez

Es cierto que Jorge Javier Vázquez no suele hablar de si se hace o no retoques en su rostro o cuerpo. Quizás en alguna ocasión sí ha salid este tipo de conversaciones pero no como algo de lo que suela hablar cada día. Claro que los expertos aseguran que se ha sometido a un retoque de cuello. Como sabemos es una zona que con el paso del tiempo puede llegar a sufrir bastante. Más que nada porque las arrugas se va acumulando. Además, Jorge siempre ha comentado que apenas tiene cuello y cuando tenía algún que otro kilo de más, no podíamos percibir ese cambio.

Pero al bajar de peso, es una de las zonas que más se resienten como bien estamos comentando. De ahí que sí se haya sometido a un proceso de retoque. De forma que quede más afinado y esbelto. Dónde el cuello llega a ser protagonista y además, lejos de las temidas arrugas. Jorge Javier Vázquez no quiere que sean cambios bastante notables, simplemente algunos esporádicos y siendo precavido para que apenas se note que se ha hecho algo así.

Inyecciones de bótox, en rostro y labios

Al igual que ocurre con la mayoría de los famosos que vemos por la tele, el bótox es uno de los mejores amigos de los mismos. Las inyecciones de bótox se pueden ir aplicando a lo largo y ancho del rostro para afinarlo. Es una técnica perfecta para poder decir adiós a las líneas de expresión. De ahí que muchos opten por estos pinchazos que hacen que no tengan que recurrir al quirófano.

Eso sí, cada pocos meses hay que seguir haciendo un repaso ya que sino, pierden su efecto. Hace poco en el programa de Bertín Osborne, ‘Mi casa es la tuya’, tuvo como protagonista a Jorge Javier Vázquez y a su madre. Ella es muy espontánea y no dudó en comentarle a su hijo no siguiera poniéndose de eso que le hacía una cara sin expresión. Pero el presentador admitió que ya llevaba mucho tiempo sin ponerse nada de bótox. Parece que a su madre no le gusta que anda con este tipo de retoques. Ella quiere unos rostros llenos de expresión y de realidad.

Pero es más, parece que una de las zonas donde se solía poner Jorge Javier Vázquez el bótox era en los labios. Sin duda, no es la primera vez que cuando el presentador habla sobre su cuerpo, lo hace de los labios. Le llaman la atención unos más carnosos, pero él los tiene bastante finos. Esto ha hecho que también el bótox vaya dirigido a esta zona. Aunque finalmente, parece que también lo ha dejado de lado. El maquillaje también puede hacer milagros y no es la primera vez que el público piensa que se ha operado cuando el realidad era maquillaje.

¿Varias liposucciones para Jorge Javier Vázquez?

La liposuccion de abdomen sí que es otro de los retoques de Jorge Javier Vázquez. Por lo menos, así se ha asegurado en la prensa, aunque él siempre bromea y dice que le hubiera gustado el hacerse algo similar con el fin de poder definir tanto la zona del abdomen como de los pectorales. Por lo que realmente tampoco lo afirma que así haya sido. Jorge Javier había conseguido bajar todos esos kilos que le sobraban y con los que llevaba ya peleando durante bastante tiempo.

Es cierto que las dietas siempre han estado presentes en su día a día, pero al poco tiempo de hacer una, ya volvía a retomar el peso que había dejado atrás. En los últimos tiempos sí que luce una figura mucho más esbelta. Además, el paso del tiempo también le ha llevado a cambiar y variar en gustos o estilo. Desde su look en forma de moda como sus peinados y hasta el teñirse el cabello. ¡Renovarse o morir!.