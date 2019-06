Ana Rosa Quintana es una de las presentadoras de más éxito. Desde hace ya unos cuantos años se le considera como la reina de las mañanas, puesto que su programa es uno de los líderes de esta franja horaria. Por eso, como suele ocurrir, siempre se quiere estar perfecta, a pesar de que los años van pasando y en igual medida para todos.

Pero es cierto que Ana Rosa Quintana se cuida y mucho. Hoy hacemos un repaso por esos métodos de belleza así como retoques en forma de tratamientos que se ha dado. Se dice que realmente no ha pasado por el quirófano. Ella misma ha asegurado hace poco que no tendrían inconveniente, pero que realmente no le hace falta. ¿Qué se ha hecho entonces?.