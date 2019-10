España es una potencia en turismo, en deportes y somos los primeros en donaciones. Pero seguro que no sabías que los españoles somos de los mejores haciendo videojuegos. Es decir que no tenemos que envidiar nada a los americanos o a los japoneses. España, tierra de videojuegos, podría ser la frase para promocionarnos. Toma nota porque seguro que tú has jugado.

Haremos un repaso de los últimos años. Son unos títulos que en su momento nacieron en España y dieron un paso adelante para maravillar al mundo. Mejor que probar a jugarlos hoy en día, intentemos volver al pasado y hacer un ejercicio de memoria. Hubo un tiempo en el que todas las miradas de la industria del videojuego se centraron sobre España.