Lo he visto en Internet. Esa frase no siempre responde a la verdad. Y es que en la red se esconden muchas mentiras. Ya no solo las famosas Fake News, es decir, noticias falsas. Sino también la gran cantidad de vídeos que existen manipulados y que no responden a la verdad. Cada vez hay más herramientas que facilitan la manipulación de imágenes. Por lo tanto es más complicado saber si un vídeo es real o no.

Ahora bien, por suerte, no es imposible. Aquí te damos algunas pistas para no dejarse engañar por videos falsos. El mejor consejo que se puede dar es que hagas caso a tu sentido común y no te dejes llevar por los sentimientos. Está claro que en las redes sociales se intenta captar la atención de los usuarios, y no siempre es oro lo que reluce.