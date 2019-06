1 El teléfono va lento

Sin duda, el rendimiento del teléfono Android es una de las pruebas más habituales. Puede ser que algún malware provoque que el teléfono funcione más lento de lo normal.

Esto es algo que puedes notar de forma clara si tienes un dispositivo que funciona a buen ritmo. Si es un teléfono antiguo que ya tiene algunos problemas de funcionamiento, es posible que se ralentice más de lo normal.

También es posible que a la hora de navegar o usar aplicaciones vaya lento. Esto es cierto que alguna vez lo provoca alguna aplicación, pero si ya has pasado el antivirus y has comprobado que todo va bien. Tienes que comenzar a pensar que en tu Android puede haber algo que no sea normal.