1 Viviremos en casas voladoras

A Arthur C. Clarke le conoces seguro. Quizás no por su nombre, pero sí por su obra. Ya que fue la persona que escribió el guión para ‘2001: Una odisea en el espacio’. Pues bien, en su imaginación estaba la de que para este 2020 ya viviríamos en casas voladoras. Su idea era, que como un coche, nos pudiéramos trasladar a otros sitios desde nuestra casa .

Clarke no fue el único que pensaba en viviendas con alas. Por ejemplo, Glenn T. Seaborg escribió en su libro ‘Scientist Speaks Out’ que: “Durante el siglo XXI las casas que no tienen robot contarán con un simio bien entrenado que hará las tareas de limpieza, jardinería y también de chófer, lo que podrá disminuir el número de accidentes automovilísticos”. Una de las previsiones más locas, y que, por supuesto, no se han llegado a cumplir.