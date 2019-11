Netflix es una de las plataformas de streaming más populares. Ahora mismo parece que si no lo tienes en tu casa, no eres nadie. Te permite ver películas, programas de televisión y documentales en varios dispositivos a y demanda. Solo requiere estar conectado a internet. Si no lo has probado todavía, puedes aprovechar una suscripción gratuita que tiene durante un mes.

Como cualquier otro servicio, Netflix tiene sus pros y sus contras. Eso es exactamente de lo que vamos a hablar aquí. Aunque nos vamos a centrar en todos los datos que reflejan que Netflix domina frente a otras plataformas que hay en el mercado. Quizás después de leer esto, seas un fan más del famoso servicio.