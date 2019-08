1 Qué son los eSports

Los deportes electrónicos o eSports ​ son competiciones de videojuegos que se han convertido en eventos de gran popularidad. Por lo general los deportes electrónicos son competiciones de videojuegos multijugador, particularmente entre jugadores profesionales.

Este aumento de popularidad ha ido ligado al desarrollo de los videojuegos, que actualmente está enfocado en facilitar la competición entre jugadores.

Torneos muy conocidos son The International, el torneo anual del videojuego Dota), el “League of Legends World Championship” (torneo mundial del videojuego League of Legends. La Battle.net World Championship Series, que es una serie de torneos de los diversos títulos de la compañía Blizzard Entertainment.