Las 10 apps que más batería consumen

El uso de los smartphones está tan generalizado que ahora mismo cuesta imaginar cómo eran nuestras vidas antes de que invadieran el día a día. Se han hecho con un puesto preferente en nuestras actividades más cotidianas y eso nos hace que vivamos “enganchados” prácticamente todo el día (y parte de la noche). Las aplicaciones abarcan todos los sectores y maximizan el potencial del teléfono móvil, que cada vez utilizamos menos para su función original: hablar. Es cierto que hablamos de otra manera, mediante las apps de mensajería instantánea, pero no es exactamente lo mismo, especialmente para los puristas de la comunicación. Aquí nos centraremos en las apps que más batería consumen, ya que toda ventaja tiene su inconveniente.

La mayoría de estas aplicaciones son de uso diario, por lo que si te has dado cuenta de que últimamente la batería te aguanta menos, es probable que se deba a que estás metiendo caña a estas apps. El consumo de datos no siempre está relacionado con el de batería, pero no vamos a entrar en eso hoy. Si no quieres ir por el mundo con un cargador de móvil para no quedarte tirado, conoce cuáles son las apps que más exigen a tu teléfono en términos de batería.