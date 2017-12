10 funciones del iPhone que aún no conoces

Información sobre tu localización

Aunque no te lo creas, sí que nuestro teléfono puede almacenar todos los lugares donde hayamos estado. Es una especie de recapitulación sobre esas zonas que hemos pisado. Pero para ello tienes que dejar activado el GPS. Será entonces cuando, a través de una especie de base de datos, irá actualizando todos los lugares donde has estado de una manera muy reciente. Además, podrás saber el tiempo total que has estado en uno u otro lugar.

Así que, quizás sí que podamos hablar de que esto es una de las funciones del iPhone que todavía no sabías. Pues bien, para poder hacerte con ella, es también muy sencillo. Si no la has encontrado, entonces tendrás que ir a Ajustes y una vez en esta pantalla, tienes que seleccionar Privacidad. Será aquí donde te vas a encontrar con todos los datos que necesitas. ¡Seguro que lo irás mirando cada día!.