Una de las peores pesadillas que todos tenemos es quedarnos sin batería en el móvil. Y lo cierto es que, sea por el motivo que sea, siempre nos quedamos sin batería en el momento más inoportuno. Cuando estamos esperando una llamada importante, o cuando el coche nos deja tirados en mitad de la carretera y no podemos avisar a nadie porque ¡el móvil también nos ha dejado tirados! Además, muchas veces tenemos el cargador a mano pero no una toma de corriente para enchufarlo, y otras es justo al revés, tenemos la corriente pero no el cargador. Por eso, hoy queremos contarte alguna formas curiosas y eficaces de cargar tu móvil.

1 Batería externa Llevar una batería externa en tu bolso te sacará de muchos apuros Vale que no es una forma curiosa de cargar el móvil, pero si un recurso que te salvará en más de una ocasión. Se trata de dispositivos que se conectan al teléfono a través de un puerto USB y le dan algo de vida extra a tu móvil. Te parecerá un trasto más, pero llevar una batería siempre en el bolso es de lo más práctico.