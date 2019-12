1 Sombrilla con visor

Vamos con diseños raros que te puedes encontrar en el mercado pero que son de gran utilidad. Qué te parece esta sombrilla con visor. Lo que pareciera ser un cambio intrascendente podría resultar de gran utilidad, tanto para protegernos de una mejor manera de la lluvia como para transitar en una ciudad con alta densidad de población. Son de esos inventos que querrás tener en tu casa.

Y es que no hay mejor invento que esto. Cuántas veces hemos tenido que sufrir la lluvia y cuando cogemos un paraguas comenzamos a no ver nada. Pues con este invento vamos a matar dos pájaros de un tiro. Además no chocaremos contra la persona que venga en nuestro mismo camino.