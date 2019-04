Por todos es sabido que Terelu Campos no vive su mejor momento. Desde hace tiempo va dando tumbos por la televisión. Cuando no vende su vida en un reallity, la vemos enfrentada con sus compañeros. Incluso se ha rumoreado de que podría perder su puesto de trabajo. Su hermana Carmen Borrego la ha superado en la carrera de la popularidad. En esta ocasión hemos podido comprobar que Terelu Campos toca fondo.

Muchas cosas han cambiado en la vida de la hija de María Teresa Campos. Ya no es esa presentadora rompedora que lograba récords de audiencia. Ahora lo suyo es vender la vida privada. Ha contado todas sus miserias de la enfermedad, también sus retos de adelgazar. Terelu Campos toca fondo y ella misma lo sabe.

Carmen Borrego ha pasado de ser desconocida a ser la protagonista. Terelu Campos está ante un declive y eso se nota. Ella se siente impotente, pero está claro que ha dejado de tener tirón entre sus fans. El público ya no siente lo que sentía por ella. Incluso su hermana le ha adelantado en la carrera de la popularidad. Incluso en el físico, Carmen Borrego con sus operaciones también parece más joven.

Terelu Campos toca fondo con una decisión

Con su última acción, Terelu Campos toca fondo ante su público. Mediaset han puesto en marcha Sálvame Okupa. Un programa en el que diez colaboradores tienen que estar durante cuatro días la casa de Guadalix de la Sierra. Un experimento que genera un enorme interés entre el público. Telecinco ya sabía que algunos colaboradores no estarían en la casa, pero no se podían pensar que una de ellas sería Terelu.

La hija mayor de María Teresa Campos ha rechazado esta oferta que, sin embargo, ha aceptado su hermana Carmen Borrego. Pero la venganza de Terelu estaba aún por llegar. Llegado el juego de ‘Criados y señores’. Fueron los colaboradores en plató quienes decidieron los grupos. Es decir, la gente que estaba en Madrid tenía que elegir quienes harían de criados y quienes de señores.

Todo el mundo pensaba que la sangre tiraría. Nadie podía pensar que Terelu mandaría a su hermana ser criada. Pero ya hemos dicho que Terelu toca fondo estos días. Y sí, lo hizo. La malagueña decidió que su hermana fuera la criada del resto de los de la casa. La cara de Carmen Borrego era un poema. “Espero que no me cueste la hermandad. Carmen es hiperactiva y creo que va a ser criada“. Una decisión que despertó los aplausos en el plató de Sálvame y el cabreo de Carmen Borrego.Tampoco gustó en las redes sociales que comenzaron a pedir que Terelu Campos no se merecía estar en ese puesto en el plató.

La respuesta de Carmen Borrego

Está claro que la decisión de Terelu no sentó nada bien a Carmen Borrego. Y solo hay que ver la contestación que le dio. “Espérate a que salga, tú espérate a que salga. Eres tan graciosa que me parto de lo graciosa que eres, me descojono“. Unas palabras que lo dicen todo. ¿Verdad? No sabemos si esta acción provocará que las dos hermanas se dejan de hablar.

“Te prometo que lo he hecho con el corazón”, añadió Terelu. Unas explicaciones que no convencieron a Carmen: “Que sí, que sí, menos mal que lo has hecho con el corazón. Esto no lo hace nadie más que tú, si yo estoy ahí, no se me ocurre ponerte a ti de criada. A correr, que eres muy mona y muy graciosa”. “No quiero ninguna explicación tuya”, zanjó visiblemente molesta. Ellas que siempre han estado tan unidas, parece que esta decisión las puede dividir algo más.

Mientras que Terelu Campos, fuera de cámara, gritaba “Carmen ganadora”, la hija pequeña de María Teresa Campos no ha podido evitar reaccionar con un “vete a la mierda” que todo el plató ha escuchado. Por otro lado, Rafa Mora, por decisión de Gustavo López que tuvo el poder gracias a encontrar una camiseta del programa, fue el primer expulsado de la historia de ‘Sálvame Okupa’.

No sabemos que le ocurre a la malagueña pero está claro que no vive su mejor momento. ¿Crees que Terelu Campo toca fondo con esta decisión?