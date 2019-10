La naturaleza es bella. Es tan bella que nos deja unas imágenes que quizás nunca nos hemos parado a observar. Son las mejores fotos de la naturaleza que te llegarán al corazón. Algunos no son fotógrafos, ni son profesionales, pero sí buscadores de recuerdos para siempre. Unas imágenes que se nos quedarán en nuestra retina, pero también nos servirán para concienciar.

Hoy te traemos las fotos de la naturaleza del Museo de Historia Natural de Londres. Allí acaban sacar a la luz una pequeña preselección de los finalistas de la que ya es la quincuagésimo quinta edición del mundialmente reconocido concurso. Y es que a estas alturas el famoso Wildlife Photographer of the Year. No te las pierdas porque son tremendas. Aquí también puedes ver las fotos más divertidas.