Nuevamente, Lady Gaga ha logrado que todos los flashes se enfoquen en ella. Y es que con sus extravagantes looks no podría ser de otra manera. A partir de su interpretación como protagonista en ‘Ha nacido una estrella’ ha vuelto a estar en el punto de mira. Logró parecer muy enamorada de Bradley Cooper en el filme, y ojalá esto fuera así en la vida real. Pues todos sabemos lo dura que fue su última ruptura.

Y es que poco antes de casarse con Christian Carino, decidió cancelar la boda. Lo que le jugó una mala pasada en su último cumpleaños, pues lo celebró en un lugar que era muy especial para la ex pareja.

El mejor look en la gala MET

Eso sí, su extravagancia en la gala MET de este año fue espectacular, nadie logró hacer sombra a Lady Gaga. Llegó a cambiar cuatro veces el vestido aquella noche, y cada cual más extravagante que el anterior. Lady Gaga sabe como sorprender, y nunca decepcionar, cosa que no ha cesado de demostrar a lo largo de su carrera.

La ‘perfomance’ que realizó en la alfombra rosa de la gala fue lo más destacable de ese día tan icónico. Fue delante de las cámaras donde hizo todos sus cambios, hasta terminar quedándose en ropa interior. De esta manera fue como interpretó una de sus canciones en las escaleras del museo.

Sus estilismos fueron obra de Brandon Maxwel, del rosa al negro fue quitándose cada uno de los vestidos que le había diseñado. Primero uno estilo maxi con una larga capa sujetada por varios ayudantes. Momentos después se deshizo de este para dejar a la vista uno negro más ceñido y asimétrico.

En penúltimo lugar, lució un vestidazo en rosa, el mismo tono que el maxi que llevaba en primer lugar, con falda de tubo y un impresionante escote. Y cuando creíamos que ya había acabado, también se quitó este para acabar en ropa interior, nuevamente de color negro. Para complementar, un maquillaje de lo más exagerado con maxi pestañas y detalles en dorado debajo de sus ojos.

Lady Gaga caminó desnuda por las calles de Los Angeles

Si a alguien se le da de maravilla dar la nota, y no solo en la música, es a Lady Gaga. Y es que la cantante y actriz no se corta un pelo en sus estilismos. Estaréis conmigo si recordamos aquel vestido de carne años atrás, y ahí nos dimos cuenta que esta mujer no tenía límites.

A pesar de los años que lleva en el mundo de la música, Lady Gaga no ha pasado a segundo plano. Pes ella sabe muy bien cómo atraer los focos siempre que quiere. Desde complementos que más que accesorios parecen una tortura hasta pestañas que no le permiten cerrar los ojos, Gaga siempre sorprende.

En esta ocasión hablamos de un mini bikini negro, muy sencillo para su estilo, pero aquí viene lo bueno, pues no lo usó para ir a la playa o a la piscina. En lugar de ello, se puso encima de este un vestido completamente transparente decorado con algunos brillos. Por no hablar de las botas estilo militar que eligió para el total look de salir a la calle.

La enfermedad de Lady Gaga

La estrella nunca se ha avergonzado de contar la enfermedad que sufre desde hace tiempo. Es más, en una ocasión, esta le impidió participar en un concierto en Brasil. Y es que Lady Gaga sufre de fibromialgia, una enfermedad muy dura para todo el que la sufre. La definición exacta según La Fundación Española de Reumatología es “dolor musculoesquelético generalizado y sensación dolorosa a la presión en unos puntos específicos.”

Lady Gaga no soporta a los personas que la acusan a ella y a otras personas de fingir esta enfermedad. Y no dudó en mandar un mensaje a todos estos. aunque por suerte, parece que la cantante lo tiene todo controlado a estas alturas.

“Me irrito tanto con las personas que no creen que la fibromialgia sea real. Para mí, y creo que para muchos otros es realmente un ciclón de ansiedad, depresión, trastorno de estrés postraumático, trauma y trastorno de pánico, poniendo al sistema nervioso en una sobrecarga, para que después tengas dolor en los nervios como resultado. La gente necesita ser más compasiva. El dolor crónico no es una broma y todos los días te despiertas sin saber cómo te sentirás“

La foto en bikini de Lady Gaga

Lady Gaga no solo destaca por sus looks tan estrafalarios, y es que también ha publicado fotos de desnudos que se han vuelto rápidamente virales. No tiene nada que envidiarle a Kim Kardashian o cualquiera de sus hermanas. Y es que ella tiene un tipazo. Su figura es digna de admirar, y no se avergüenza de publicar fotos así en sus redes sociales.

Un claro ejemplo de ello es esta que subió a su Instagram Stories, donde podemos verla en la piscina, sin parte superior y de espaldas a la cámara. “Después de una larga semana de apasionada disciplina artística, es hora de una fiesta de house” escribía en su foto.