Está claro que si quieres demostrar algo, lo tienes que publicar en Instagram. No sabemos cómo se hacía antes de tener redes sociales, pero los famosos lo tienen muy claro. Cuando se está enamorado la mejor forma de externalizarlo es poniendo una foto con muchos corazones y cosas bonitas en Instagram. Así es cómo Cristina Pedroche y David Muñoz lo hacen todos los días. Y si no, que se lo digan al protagonista de hoy. Justin Bieber y una foto con Hailey Baldwin que ha causado sensación en Los Ángeles.

Hailey Baldwin y su chico están muy enamorados. Al ver a Justin Bieber y la foto en un sofá no nos surgen dudas. Parece que ha encontrado a su media naranja. Y eso que parecía que esta media estaba en Selena. Por eso, en Instagram nos muestran siempre su amor. Ya os decimos que es la manera más rápida y directa de hacerlo. Ahora bien, no esperábamos una foto tan sensual para demostrarlo.

Justin Bieber y su foto en el sofá

Y es que Justin Bieber y su foto en el sofá está creando sensación en las redes sociales, ya que sale montándose literalmente encima de la modelo en un sofá. La pareja parecen dos adolescentes que aprovechan que sus padres se van de casa para dar rienda suelta a su pasión. “Nuevo apodo para ella todos los días, hoy ella es mi goo goo”, escribe el cantante en una foto que ha enternecido a millones de seguidores.

Los comentarios no se hicieron esperar. “Qué imagen más tierna” escribió una chica. “Qué buena pareja hacéis, ya es hora de que seáis papás”, dijo otra fan más atrevida. Sea como sea, está claro que esa Justin Bieber y esa foto demuestra el buen momento que está pasando la pareja. No creemos que nadie pudiera ese día estropearles la tarde romántica. No faltó por supuesto la típica manta y los cojines.

Viendo a Justin Bieber en su foto nos damos cuenta de que lo de Selena Gómez ya es tiempo pasado. Lo que no sabemos es cómo se lo habrá tomado su ex. Seguro que habrá explotado y pensará que en vez de Hailey ella pudiera estar en ese sofá. Sin embargo no es así porque el amor se les acabó hace mucho tiempo. Y aunque son muchos los fans que desean que regresen, no creemos que esto se pueda producir. Aunque ya se sabe que cosas más imposibles se han visto.

El mal humor de Justin Bieber

En las últimas horas Justin Bieber y su foto han dejado protagonismo al incidente que ha vivido con algún fan. Ya sabemos que el canadiense no es un mar de alegría, y menos aún en estas fechas que tan mal lo está pasando. Pero os contamos una anécdota que está dando la vuelta a medio mundo.

El cantante acudió con su pareja a comprar un helado en una heladería. A la salida se encontró con dos fans de corta edad que no dudaron en gritar su nombre emocionados. Como es normal, la histeria se apodera de los fans en estas ocasiones. De repente, Justin Bieber subió a su coche de lujo, sin hacerles ni caso.

Pero algo le debió decir Hailey Baldwin ya que tardó segundos en volver a salir y saludar a sus dos pequeños fans. Los niños no se podían creer que su ídolo estuviera haciendo eso. Pero esta buena acción no acabó aquí porque el cantante ayudó a otra persona. Concretamente a un sintecho. El joven, con aspecto desaliñado, se le acercó para pedirle dinero y éste le dio un billete. Y es que vivimos un nuevo Justin Bieber.

Ahora bien, las fans se siguen quedado con Justin Bieber y su foto en el sofá, una declaración de amor en toda regla. Todo hace indicar que ya está recuperado para volver con fuerza al mundo de la música. Como lo hiciera hace unas semanas también Selena Gómez. Este año muy probablemente tendremos nuevo trabajo. Incluso quien sabe si podríamos tener un Justin papá.