De la gran Lola Flores dijeron que no bailaba bien, ni cantaba, pero que todo el mundo tenía que verla. Pues con su nieta Alba Flores ocurre lo mismo. No es guapa, no es sexy, pero tiene un no sé qué que provoca que se convierta en una de las mujeres más morbosas de la actualidad. Quizás sean esas imágenes que publica en sus redes sociales que pueden provocarte hasta un infarto.

Quizás sea por interpretar los personajes de Saray en Vis a vis y Nairobi en La casa de papel. Dos mujeres con mucho carácter pero también con un morbo tremendo. Hoy vamos a conocer un poco más a la nieta de Lola Flores a través de su biografía pero también de las fotos que publica en Instagram. Mucho ojo porque la cosa está que arde.