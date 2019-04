A estas alturas todos sabemos que Ylenia tiene un carácter fuerte. La joven de Benidorm no se calla nada, por eso todo lo que piensa lo dice rápidamente. ¿Cuál es la consecuencia?, que en ocasiones se altera un poco más de la cuenta y forma unas broncas monumentales. Algo así como lo que ha hemos visto en los realities que han participado. Claro que tiempo después, siempre pide perdón por esas formas tan radicales.

Pues hace unos días, Ylenia era una de las invitadas del programa ‘Sálvame’. Desde que salió de la casa de ‘GH Dúo’ ha dado mucho de qué hablar por esa supuesta relación que mantiene con Antonio Tejado. Pero es cierto que ninguno de los dos ha hablado abiertamente sobre ello. Claro que cuando ambos están en un programa de entretenimiento, ¡puede pasar de todo aunque uno no se lo espere!.

La encerrona que enfada, y mucho, a Ylenia

La concursante de ‘GH Dúo’ iba, supuestamente, a hablar de dicho programa. Pero claro, cuando está Antonio Tejado entre los colaboradores, seguro que alguna que otra pregunta fuera del concurso cae. Mientras el programa se iba sucediendo, la joven estaba esperando en una sala VIP. Parece que la tensión iba aumentando aunque en un primer momento nada hacía presagiar lo siguiente.

Aprovechando que estaba Tejado, el programa propone que la pareja se haga un test de compatibilidad. Claro que ahí, la cámara ya estaba en la sala Vip porque algo ocurría. Todo lo que Ylenia estaba escuchando le parecía una buena encerrona. Es decir, ya que estaba allí también tendría que hablar de si estaba o no con Antonio Tejado así como prestar a hacer algún que otro juego totalmente inocente porque estaba en horario protegido. Pero aún así lo que iba viendo, el rostro le iba cambiando poco a poco porque sabía lo que le esperaba.

“Se está liando” dijo Kiko Hernández y salió hacia la sala VIP

Y tanto que se estaba liando porque cuando llegó Kiko a la sala donde estaba la invitada, esta ya estaba con su bolso en mano y comentando que se quería ir. Cuando el colaborador llegó la joven explicó sus motivos para estar así de cabreada: “¡Qué encerrona me estáis dando!, ¿no?. Venía a hablar de ‘GH Dúo’ y no a que parezca que quiero vender algo”.

Ella tiene claro que después de una de las ultimas fiestas que vivieron en la casa, algo había cambiado. Tejado y Padilla habían estado a punto de dejarnos uno de los momentos más especiales, pero no. Todo se esfumó con la fiesta. Pero una vez fuera, parece que les ha visto mucho más unidos que nunca. En su boca está la sonrisa cuando se les pregunta, a pesar de que no hay ni hubo una confirmación en firme sobre algo más que una amistad. De ahí que Ylenia no quiera hacer ningún tipo de declaraciones.

Un test de compatibilidad para Ylenia y Antonio Tejado

Mientras la invitada estaba viendo todo desde la sala, el programa ya tenía en mente hacer un test de compatibilidad a la pareja. Algo que parece que a Ylenia le gustó más bien poco. Ahí fue cuando se dio cuenta de que realmente lo que venía a comentar, se iba a quedar en el tintero, ya que el programa se había ido por otro lado. A ella no le pareció nada bien en un primer momento. Porque lo tachó como encerrona y como bien hemos comentado antes, a la joven se le nota cuando está molesta, y mucho. Al no haberle avisado nadie de lo que iba a ocurrir se siente un tanto engañada. Pero ya se sabe que en ocasiones, el programa ‘Sálvame’ aparece con este tipo de sorpresas para darle un toque más realista, si cabe, a la tarde.

Kiko Hernández le propone un trato a Ylenia

Como parecían no convencer a Ylenia, entra en juego Antonio para intentar convencerla de que se quede y que aparezca en plató. Pero aún así, ella se alejaba de él. No quería hacer el paripé de nada y lo tenía muy claro. Pero lo cierto es que Kiko Hernández también sabe cómo camelar y así lo hizo. No de una manera muy sutil, pero lo cierto es que tuvo éxito: “¿Truco o trato?. O haces el test o sacamos unas imágenes vuestras donde se demuestra todo?”.

Así de tajante se mostró Kiko y desde luego, poco hizo dudar a la de Benidorm. Así que, ¿qué crees que ha ocurrido finalmente?, pues sí, el enfado de Ylenia fue disminuyendo e hizo el test de compatibilidad junto a Antonio. El resultado del mismo fue del 60%, por lo que son bastante compatibles. Así ha evitado que sus imágenes salgan a la luz, por lo menos, por el momento.