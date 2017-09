Aunque suene un poco fuerte, parece que los estudios han determinado que viajar da más felicidad que casarse o tener hijos. Porque aunque cada uno elige la manera que tiene de vivir intensamente, éste es un dato a tener en cuenta. Esto no indica que si te has casado y tienes hijos, no seas la persona más feliz del mundo.

Parece una contradicción, pero realmente no lo es. Cada uno busca su propia felicidad, así que, ahí no podemos entrar. Aunque sí decir que las ventajas que tiene el viajar son muy extensas. Así que, hoy vamos a descubrir todas y cada una de ellas, de una forma muy clara y concisa. ¿Estás preparado para ello?.