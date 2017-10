Formas curiosas de quedarse embarazada

A veces concebir un bebé no es tan fácil como puede parecer. Hay mujeres que todos los días intentan conseguir el milagro de la vida. Bien sea por problemas de infertilidad en el hombre por falta de movimiento, calidad, cantidad, etc de su esperma o porque la mujer tenga las trompas infranqueables, el útero dañado, endometriosis, etc no se alcanza el deseado embarazo.

Hoy en día gracias a los avances tenemos la oportunidad de quedarnos embarazadas con inseminación artificial o in vitro. Hay veces que el deseado bebé llega cuando menos te lo esperas, pues el tema del estrés afecta al momento de la concepción. Existen maneras raras de quedarse en estado y te la vamos a contar.

Hubo una mujer que pudo quedarse embarazada su hijo después de 12 siendo infertil

Sandy y su marido durante 12 largos años intentaron quedarse embarazados. Los médicos se rindieron y les explicaron que no podrían tenerlos nunca. Sandy se hizo a la idea de que no lo iba a conseguir nunca. La pareja se mudó a una zona rural y comenzaron una nueva vida lejos de la amargura que arrastraban. Al año siguiente Sandy supo que estaba embarazada de mellizos ¡si lo que lees, mellizos! Hoy en día es madre dos lindos niños.

Una madre de 70 años

Una mujer de la India se convirtió en mamá con 70 años ¿a qué es ilógico totalmente? Pues es la pura verdad. Esta señora trató de quedarse embarazada por casi 50 años. Nunca tuvo éxito hasta que se realizó una in vitro con el esperma de su marido que tenía 72 años. Su vida estuvo en riesgo debido a su edad, pero Rajo Devi Lohan cumplió su sueño ¡ser madre!

Regreso al pasado

Una pareja buscó un bebé durante años. Intentaron tener relaciones sexuales todos los días del año, pero no acertaron. Después de pasar un desastre natural tuvieron que mudarse de casa de los padres de ella y tenían que dormir en el cuarto donde ella dormía cuando era niña. En esa habitación fue donde concebió a su bebé justo al mes de su estancia.

Adoptar antes de embarazarse

Quedarse embarazada cuando se ha adopta

Durante años una pareja quiso quedarse embarazada durante 4 años. Se quedaba, pero perdía a todos los bebés. Decidieron adoptar desesperados. Cuando llegó el bebé, ella se dio cuenta de que estaba en estado de tres meses cuando tenía 43 años. La feliz pareja fueron padres de nuevo , pero esta vez de forma biológica. Es algo que suele pasar muy a menudo.

Quedar embarazada cuando ya se está

El caso de una mujer que quedó en estado estando ya embarazada ¡es causa de asombro! Existen casos muy extraños en los que la mujer sigue ovulando a pesar de estar embarazadas y ese óvulo se fertiliza. Hay mujeres que no se enteran de eso y nacen dos niños, pero con diferente tiempo de gestación.