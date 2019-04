Anna Ferrer, la hija de la afamada presentadora de Telecinco, Paz Padilla, ha recibido una oleada de críticas desde que comenzó a trabajar como becaria en Mediaset. Después de haber leído algún que otro comentario negativo en sus vídeos de Youtube, la hija de Paz Padilla ha decidido pronunciarse en las redes.

Anna Ferrer al natural

La influencer ha decidido sorprender a sus más de 300.000 seguidores en Instagram mostrando su verdadero yo. Cuando parecía que no podía volver a sorprendernos, ella va ¡y lo consigue!. Hace tan solo unos días nos dejaba a todos con la boca abierta, es que nadie se lo esperaba. Subió una imagen a su cuenta de Instagram en la que se mostraba sin una sola gota de maquillaje.

Como se puede apreciar en la imagen, Anna Ferrer tiene la cara, incluso los labios, plagada de pecas, está adorable. Se ve que disimula bastante bien sus pecas con un maquillaje muy natural. Nadie se esperaba que ocultara algo así.

Según ella, siempre ha tenido todas esas pecas, las cuales se podrían contar por cientos. Pero algunos de sus seguidores sospechan que son pintadas, incluso se lo han preguntado directamente en los comentarios de la foto. Además, está el hecho de que también tenga en los labios, lo que es un tanto extraño.

Según la influencer, en cuanto le da un poco el sol se le notan muchísimos más. Pero sospechamos que estas fotos podrían haber sido tomadas el verano pasado. Ya que hace poco que Anna Ferrer decidió teñirse de un rubio más claro, y en las fotos podemos ver como está más oscuro de lo que lo lleva ahora.

El desagradable mote que nadie quiere mencionar en Mediaset

Paz Padilla no podría estar más orgullosa de su hija. Anna Ferrer es influencer, youtuber y estudiante de económicas en la universidad pública. A su corta edad, ella solita lo está llevando hacia delante de la mejor manera posible.

Ahora, todo esto tendrá que compaginarlo con una nueva profesión. Y es que, a entrado de becaria en el departamento de finanzas de Mediaset. Allí será donde realizará sus prácticas de la carrera que estudia actualmente.

Pero el gran problema viene con el mote por el que todos le llaman ‘la mantenida’. El enchufismo no agrada nada en los tiempos que corren. Con lo que cuesta encontrar trabajo hoy día.Pero, ¿a quién queremos engañar? eso se ha hecho toda la vida. Aunque este no ha sido el caso de Anna Ferrer.

Anna Ferrer estalla y se enfrenta a todos

Después de haber leído todo tipo de mensajes negativos en los comentarios de sus vídeos en Youtube, la hija de Paz Padilla ha querido contestar a todos. Esta claro que ha tenido mucha suerte en la vida por la madre que tiene. Pero todo lo que tiene se lo ha ganado con su propio trabajo.

Haciendo uso de su Instagram, Anna Ferrer ha callado las bocas de todos sin siquiera despeinarse. Lo que ha conseguido a día de hoy no se lo ha regalado nadie. Bien es cierto que podría haber sido una vaga, pasar de todo y aún así tener la vida resuelta. Pero la hija de Padilla quiso luchar por labrarse su futuro a base de méritos propios.

“No sé qué tengo que hacer, qué se espera que haga. Yo lo que quiero es que veáis que mi vida es normal, que trabajo, que no me he tocado los cojones en mi casa como podría hacer pero no lo hago. Voy a clase, estudio y además trabajo aquí” contaba a través de su cuenta de Instagram.

Al igual que ella, otros de sus compañeros también trabajan en Mediaset. Anna Ferrer entregó su CV e hizo su entrevista como el resto de los estudiantes. Además ha aclarado que no está cobrando absolutamente nada, simplemente está haciendo las prácticas necesarias para su carrera.

Madre he hija comienzan un nuevo negocio juntas

Paz Padilla ha decidido volver a aventurarse en un nuevo negocio, pero esta vez juntos a su hija Anna Ferrer. Hablamos de un hotel en la orilla del mar en Zahara de los Atunes, Cádiz, tierra natal de Paz. Ya tiene nombre, el elegido ha sido No ni ná, una típica expresión de la provincia.

La presentadora y su hija influencer, han sido las encargadas de publicitar este nuevo negocio a través de su propia cuenta de Instagram. En las imágenes que han mostrado ver, se puede apreciar el esmero que están dedicando a cada detalle. Paz Padilla incluso ha decorado a mano algunos de los inmuebles del lugar. Como una escalera con hilos multicolor trenzados, un toque artesanal y personal que ha querido usar en la estancias.

Anna Ferrer también ha enseñado una habitación. Totalmente en blanco, con una increíble cama de matrimonio color blanco y bisel del mismo color. Además de pequeños detalles en negro en las sábanas y algunos muebles. El inmueble tiene una capacidad de 25 personas, y han tenido que desembolsar la cifra de 300.000 euros para adquirirlo. Estamos seguros que nos encontramos ante otro negocio exitoso de la presentadora. ¿Y tú que crees?