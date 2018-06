Las veces que Cristiano Ronaldo ha presumido de su fortuna

No se puede decir que Cristiano Ronaldo no tenga una gran fortuna. Y no solo de forma económica, sino también en lo que se refiere a lo personal. La vida de Cristiano Ronaldo es mucho mejor de lo que él mismo se habría podido imaginar y es que, si echamos la vista atrás, tenemos que recordar que Cristiano era un chico de origen humilde que apenas tenía para zapatos. Hoy en día es uno de los hombres más ricos del mundo.

También es cierto que, aunque no le gusta presumir de fortuna, hay veces que lo hemos visto un poco sobrado por las redes sociales enseñando sus nuevas compras, como sus coches, por lo que sí, podemos decir que, a veces, ha presumido de fortuna. A continuación vamos a conocer todas esas veces que el futbolista ha decidido presumir con lo que tiene.