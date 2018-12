10 trampas astutas que los supermercados nos hacen diariamente

Unas bajadas de precio de lo más interesantes

Cuando entramos en un supermercado, lo primero que nos llama son esos carteles de color, llamativos, para que nos fijemos. Por regla general, serán grandes ofertas, de ahí su llamada de atención. Tampoco se puede generalizar porque sí es cierto que muchas veces son ofertas como tal.

Pero en este caso, parece que no tanto. Porque han gastado un cartel amarillo para nada. Lo cierto es que si vemos el precio anterior y el actual, parece que la diferencia no sería la ruina para nadie. Quizás esté equivocado, puede ser, pero este tipo de imágenes rondan bastante por la red y no solo de una tienda.