Según los especialistas: ¿Cuánto debe durar un acto sexual?

Si te estás preguntando cuánto debe durar un acto sexual, aquí tenemos la respuesta. No porque seamos nosotros quienes vayamos cronometrando, sino porque los especialistas han hablado. Así que, quizás es un buen momento para descubrir si realmente estás dentro de ese tiempo o quizás, no tanto.

Porque las comparaciones son odiosas y de ahí que tampoco podemos ir pensando en todo lo que hacen las películas porno. Esto es ficción, en cierta manera y lo nuestro es realidad. Así que, aunque pensemos en una cosa y queramos otra, hoy te daremos los datos más aproximados que salen de todos los estudios posibles.

Cuánto debe durar un acto sexual

La pregunta es bastante clara. No siempre todos y cada uno de nosotros respondemos de una manera clara y directa. Más que nada porque cuando sabemos que la cosa ha durado poco, nos escudamos en otros motivos. Queremos tener unas relaciones más duraderas y satisfactorias, pero no siempre es así. Las estadísticas han hablando y aunque no siempre nos fiemos de ellas, quizás arrojan datos bastante curiosos sobre este tema.

Para ir al grano, tenemos que decir que se ha establecido como promedio unos 11 minutos de preliminares y unos ocho para el coito. Quizás pienses que no es mucho, pero sin duda, todavía hay casos mucho peores. En otros estudios, se comprobó que había hombres que alcanzaban el orgasmo tan solo dos minutos después de haber comenzado la relación. Sin duda, este tiempo es bastante reducido.

Pero también excederse de más de media hora, ya se considera algo poco saludable. ¡Hay opiniones para todos los gustos!. Esto es porque a algunos de los entrevistados sí han reconocido que les gustaría que las relaciones duraran un poco más. De ahí que sea tan importante poner especial atención a todo el proceso y no solamente a la penetración. Aunque la gran mayoría pone un énfasis especial a este momento, siempre es preciso optar por disfrutar al máximo de todas las partes del encuentro.

Pero los expertos también traducen todas las estadísticas en algo positivo. No es necesario tener que alargar el tiempo del sexo para tener unas relaciones satisfactorias. En este caso, no suele ser problemas del tiempo sino de dar con las teclas adecuadas. Claro, siempre y cuando no haya otro tipo de problemas de por medio. Así que, ahora ya sabes el tiempo medio de una relación sexual. No debes comparar, porque no te llevará a ningún sitio pero sí pensar si aprovechas bien ese tiempo.