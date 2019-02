Secretos que los pilotos de avión jamás te contarán de cómo estás siempre cerca de la muerte

El avión puede aterrizar solo en condiciones meteorológicas adversas

Quizás suena un poco a locura, pero si lo pensamos bien, no lo será tanto. Es cierto que con el despegue, el aterrizaje es otro de los puntos en los que muchos pasajeros se ponen nerviosos. Tanto es así que ante el temor de que algo suceda, no pueden disfrutar de un momento como esta, en el que por fin se tomará tierra en cuestión de minutos. Uno de los grandes secretos que los pilotos de avión no te pueden contar es que no siempre son ellos los que llevan el mando cuando se trata de un aterrizaje.

Según parece, las órdenes suelen ser estrictas ante ello y es que, cuando las condiciones del tiempo no son nada favorables, entonces no son las manos de los pilotos quienes hacen que el avión tome tierra. Son algunas aerolíneas las que indican que cuando el tiempo es bastante malo, siempre es mejor que sea el propio avión quien aterrice de manera automática y no manual como todos esperamos. Saben que solo así, el proceso es mucho más seguro.