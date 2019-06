Iker Casillas ha escondido un gran secreto a Sara Carbonero. Todo ha ocurrido luego de que fuera llevado de emergencias a un hospital tras un repentino infarto durante los entrenamientos de Porto; el momento estuvo lleno de drama, ya que el infarto que sufrió fue justo durante la preparación del FC Porto.

Para el portero de 37 años fue un momento angustiante, fue llevado de urgencia al Hospital CUF donde se le ha tenido que someter a un cateterismo cardiaco para poder estabilizarle; mientras que su mujer Sara Carbonero rogaba que todo saliera bien; sin imaginar lo que vendría luego de toda esta situación.

Terrible noticia se ha tenido que llevar Sara Carbonero luego de que su marido estuviera en una situación de salud muy delicada; pero por fortuna para Iker Casillas, en algunas ocasiones algunas desgracias y desventuras suceden por alguna razón, en este caso su infarto le ha vuelto a unir con sus seres queridos, de forma más específica con sus padres. Algunos aún recuerdan que Casillas no mantenía una buena relación con sus progenitores, algo que ha cambiado drásticamente luego estar una situación de salud muy delicada, en el que corría peligro su vida.

Iker Casillas y el secreto que esconde a Sara Carbonero

Desde el infarto de Iker Casillas, al parecer todos aquellos problemas que tuvo con su familia, debido a la presión de esta sobre su vida y sus finanzas ha quedado a un lado; y ahora están intentando trabajar en una relación familiar mucha más saludable sin que sus padres tengan que estar investigando sobre sus finanzas y queriendo tener autoridad sobre ellas.

Y aunque todo marcha bien por el momento; Sara Carbonero por otro lado no cuenta con la misma suerte, pese a que también ha estado sufriendo de algunos problemas de salud; la relación con su padre, Carlos Javier continúa estado el peor de sus estados. Iker Casillas guarda como secreto la mala relación de su mujer con Carlos Javier; muchos afirman que ninguna habla sobre el tema ya que continúa siendo muy doloroso y vergonzoso para Sara Carbonero. Fuentes cercanas a la colaboradora de Deportes Cuatro, afirman que luego de haber sido intervenida por un tumor maligno en el ovario, la colaboradora esperaba poder tener la misma suerte que su marido, pero no ha sido así.

Sara Carbonero no ha tenido la misma suerte que Iker Casillas, en cuanto a la mejorada relación con su familia; y según algunos cercanos a la colaboradora es posible que no vuelva a hablar con su padre en largo tiempo. La situación que separa a Sara de sus padres, ha sido mucho más delicada que la situación que enfrentaba Iker Casillas con sus progenitores. Recordemos que Sara aún está enfadada con su padre y avergonzada por los delitos que este habría cometido allá por el 2013, cuando se le envió a la cárcel por el delito de estafa.

Iker Casillas es el gran apoyo de Sara Carbonero

El padre de Sara Carbonero, trabajaba como muchos recordaran en AXA, una aseguradora, según lo desvelo el programa de “La mañana de la 1” hace ya un buen tiempo. Carlos Javier fue condenado a dos años de cárcel por estafa, luego de que los vecinos de su pueblo (Corral de Almaguer en Toledo) le acusaran de haberlos estafado por un total aproximado de 1.2 millones de euros; a este punto el padre de Sara, se aprovechó de la fama que había tomado al ser padre de una WAG y comenzó a ofrecer servicios de su compañía con falsas promesas; sus vecino le veían como un hombre de confianza por ser el suegro de Iker Casillas y confiaron en el sin imaginar que este les engañaría.

Sara Carbonero no puede perdonar a su padre por haberse aprovechado de su imagen para hacer negocios corruptos; aunque, Carlos Javier fue diagnosticado con ludopatía, una enfermedad que podría haber desembocado esta clase de comportamientos en el padre de Sara, para complacer su obsesión por los juegos de azar y la lotería.; a tal grado que Carlos Javier confeso “Es evidente que lo que siempre he creído que era una afición, costumbre o como lo quisiéramos llamar; en algún momento se convirtió en una adicción, que dejé de poder controlar; he intentado ‘solucionar’ esta situación ‘por la tremenda’ (espero que se me entienda)”.

Gracias a la confesión de Carlos Javier, se le dio una condena mínima; sin embargo no logro con ello el perdón de Sara Carbonero, quien desde ese día se alejó completamente de su familia para evitar que ella y su marido se vean envueltos en noticias vergonzosas que tratan deshonra a la familia que ahora forma con Iker Casillas.