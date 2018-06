Recorrido por las 10 novias mas guapas de Kiko Rivera

Jessica Bueno

Se dice que lo que hubo entre Kiko y Jessica fue amor a primera vista. Kiko y la modelo se conocieron en el programa de Supervivientes. Ambos eran concursantes de esa edición y pasaron una gran cantidad de horas juntos. Dormía, hacían las pruebas, iban a pesar…, vamos, que lo hacían todo juntos. Es quizá por eso por lo que, al final, se terminaron enamorando el uno del otro.

Después de salir del reality, Kiko y Jessica decidieron empezar una relación. ¡Incluso pensaron en formar una familia! Y de ahí nació el primer hijo de Kiko Rivera, de la relación con Jessica Bueno. No obstante, no todo es color de rosa y es que, al final, la pareja no se soportaba. Jessica no paraba de escuchar rumores de infidelidad por parte de Kiko y decidió terminar la relación. Eso sí, siguieron viéndose durante bastante tiempo en los juzgados cuando luchaban por la custodia del niño.