1 Los tatuajes que jamás desearás haber visto

Por algún extraño motivo a esta mujer le pareció una excelente idea hacerse un tatuaje en honor a su vagina.

“Mi vagina… es hermosa” es lo que dice este tatuaje acompañado de una clara imagen de un sistema reproductor femenino y lo que aparentemente es un coño en colores azul y amarillo.

No solo los colores han sido una mala elección. Parece que el ser humano inteligente se está extinguiendo, ya que no habría otra cosa que explique por qué razón alguien habría de elegir esta clase de tatuajes existiendo tantas otras cosas que podría tatuarse. Sin duda, es un tatuaje que no debe ser descubierto nunca.