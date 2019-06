1 Soy leyenda

Esta es una de las películas protagonizada por Will Smith que más éxito cosechó. Y no solo por su trama, se trataba de un científico superviviente a una grave enfermedad. Él trataba de buscar una cura para el virus que había acabado con una gran parte de la humanidad.

Esta se estrenó en 2007, y no sabemos cómo, pero en ella aparece un guiño a un filme que aún no estaba ni en mente. Y es que en la escena en la que el actor camina por la devastada calle de Times Square, se puede ver el símbolo de Superman dentro del murciélago de Batman. Este es prácticamente igual al de la película estrenada en 2016, ‘Batman vs Superman’. Los creadores no se explican esta coincidencia, pues no recuerdan haber pedido a nadie crear este diseño.