Carácter de la Reina

El carácter de Letizia siempre ha estado muy cuestionado. Seguro que es algo que tampoco le importa demasiado a la protagonista, pero que en ocasiones no ha sabido contener. Si bien, ha protagonizado algunos momentos épicos, la Casa Real no está contenta con que salgan a la luz este tipo de imágenes. Además del material fotográfico también hay algunos vídeos donde se deja la evidencia de sus enfados con su marido y hasta la familia del mismo.

En esta imagen podemos apreciar un momento que seguro, muchos hubieran querido evitar. No sabemos qué es lo que ha pasado, pero desde luego, algo no muy bueno para la Reina. Parece que se encara a Doña Sofía, mientras ésta no cuenta con un semblante de lo más alegre. Todo ello sucede ante la atenta mirada de Don Felipe, quien seguro no sabe bien cómo actuar en un caso como éste. ¿Quién no se acuerda de aquella interrupción de Letizia en el momento de su salto a la opinión pública?.