Objetos de famosos subastados a precios astronómicos

Uña de Lady Gaga

Cuando la conocimos, Lady Gaga se nos presentó como toda una revolución, no sólo con su música, pues cada single que ha lanzado al mercado ha sido un éxito sin lugar a dudas, sino también sus looks extravagantes han causado furor entre sus fans y no han dejado indiferentes a detractores.

Durante su gira ”Born This Way Ball’ lució unas originales uñas negras decoradas con motivos en dorados. Fue en el concierto de Dublín cuando un empleado, mientras trabajaba a pie de escenario, vio como cayó la uña ante él, primero creyó que era la púa de una guitarra, pero al recogerla se dio cuenta de que era una de las uñas postizas de la diva y sin pensarlo dos veces, la puso a subasta en un portal web donde una fanática la consiguió pagando 12000 dólares.