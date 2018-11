Novedades que tienes que evitar comprar en Mercadona

Hidratante bajo la ducha

La idea era más que buena. Se trataba de una crema corporal hidratante para usar bajo la ducha. Porque como bien sabemos, nuestra piel se merece todo el cuidado. Para ello, no solo sirve el gel de ducha, sino que además, tras el baño siempre es aconsejable aplicar una loción hidratante para poder calmar la piel y dejarla muy suave al tacto. De ahí que se lanzara un producto como éste. El hidratante corporal se usaba en la ducha, con la comodidad que esto supone, ahorrando bastante tiempo.

Pero la gran mayoría de los que la han probado, coinciden en que realmente no es tan buen producto. En un primer momento se posicionó como uno de los productos más vendidos, pero pronto llegarían las críticas más negativas. Porque a mucha gente no les gustaba el resultado que dejaba en la piel, ya que realmente no quedaba tan suave como se prometía. Aún así, puedes probarlo porque es una buena idea y quizás, pueda llegar a gustarte ligeramente.