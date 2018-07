Muebles completamente inútiles que puedes encontrar en Ikea

La cama Hemnes de Ikea

Sinceramente, nos gusta la cama Hemnes. Cuenta con una estructura sencilla que podría ser la protagonista en cualquiera de nuestras habitaciones. Pero lo cierto es que este tipo de camas, no son de lo más resistentes. Ése es el problema que nos encontramos y por lo que también está en un listado como éste.

Cuenta con un buen tamaño, de 140 por 200 cm pero lo cierto de todo ello es que no se hace demasiado estable. Si es una cama, queremos estabilidad y al se doble, que soporte los dos pesos que están destinados a descansar en ella. Pero parece que no es tan estable ni tan segura como podíamos pensar. Así que, no podemos echarnos a dormir en un mueble como éste.