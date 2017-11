Marida mejor tu vida con vino

La vida nos ofrece momentos especiales cada día. No hay que esperar hasta el fin de semana para disfrutar, todos los días son importantes. Es cierto que durante la semana estamos más cansados, estresados u ocupados. El trabajo, la casa, los niños, el perro…, todo nos ocupa tiempo, pero, ¿Por qué conformarse? No lo hagas. Guarda a diario un momento para ti, para hacer eso que más te gusta, acompañado de una buena copa de vino.

En el vino utilizan la palabra maridar para recomendar qué vino va mejor con qué comida. Nosotros queremos darle otro significado a la palabra “maridar”, para que acompañes de una copa de vino tus buenos momentos y que así te sepan mejor.

Celebra cada momento especial

Cada milésima de segundo que vivimos es única y no se volverá a repetir. Es por ello por lo que es necesario celebrar cada momento de la vida. Los buenos ratos y los malos, el haber conseguido un ascenso e incluso el haber cambiado a un trabajo que te abrirá cientos de puertas nuevas, ¿Y qué mejor que maridarlo todo con un buen vino?

Dicen que no sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos, así que, ¿Por qué no actuar antes de que pase? Marida tu relación de pareja, marida tu independencia e incluso marida tu libertad. Marida tu vida sí, pero mejor con vino.

El vino, el mejor remedio para desconcectar de tus rutinas

Vivimos muy estresados. Tú, yo, tus amigos e incluso tu vecino de al lado. La vida es sinónimo de estrés, pero, ¿Debería serlo? La respuesta es no y hay que ponerle solución. Claro está que del dicho al hecho hay un trecho (como dicen los refranes populares), pero la solución realmente es muy sencilla. La clave está en desconectar.

Pero, ¿Cómo podemos desconectar? Pensando en esta pregunta me percaté de que sigo siempre el mismo ritual para desconectar. Apago las conexiones de mi smartphone, cierro la pantalla del ordenador, me preparo una buena cena y me sirvo una copa de vino. Ahí está la clave. El suspiro de relajación siempre me viene cuando descorcho la botella y empiezo a servir el vino. No es la cena o el apagar el móvil. No. Es saber que voy a disfrutar de un buen rato para mí.

Lo que viene después es indiferente. Un libro, una película o una llamada de teléfono para ponerme al día con mi mejor amigo. No importa. Lo que importa es que el vino me hace recordar quién soy, dónde estoy y qué es lo que quiero.

Marida tu vida mejor con vino, y con amigos

Los amigos son la familia que se elige, de ahí a que sean tan importantes para mantener una buena salud. La vida sin amigos no es igual, ¿No es cierto? Es por eso por lo que también es importante celebrar con ellos la vida. ¿Qué sales antes de trabajar? Llama a tu mejor amiga y sal a los afterworks más divertidos y animados de la ciudad, marida que tienes la tarde libre y que puedes disfrutar de tus amistades.

Prepara una cena de picoteo con mucho cariño en casa, elige uno de esos vinos que reservabas para una ocasión importante, y disfruta con esas personas especiales que vuestra amistad sigue activa a pesar de todo, y es que todos pasamos buenos y malos momentos en nuestras relaciones de amistad.

Recuerda que el tinto siempre irá bien con la carne y que el blanco acentuará el sabor del pescado. No te olvides del vino dulce, que va muy bien con el queso, o del vino fino, que se disfruta muchísimo más con un buen pescado frito. Incluso puedes hacer un postre con vino, aunque si tu elijes con quien maridas tus mejores momentos también puedes hacer lo mismo con el vino. ¡No hay reglas! Tus amigos se merecen lo mejor, y maridar sus vidas con vino es el mayor regalo que puedes hacerles.

Cuida tu relación de pareja con una buena copa de vino

A todos nos ha pasado. Después de llevar muchos años juntos la relación se ha desgastado, especialmente si se han tenido hijos. Pero esto no significa que no exista el mismo amor que al principio, ¿No es cierto? Dedicar unas horas a la semana a tu pareja en exclusiva debería ser una prioridad. No importa si tenéis tres hijos, una hipoteca y un gato que corretea por el sofá. Tenéis que reservar un día para maridar juntos, para volver a recuperar la pasión.

Salid a maridad a un buen restaurante o simplemente aprovechad que los niños se duermen pronto para disfrutar en casa de una buena copa de vino. En estos casos lo importante es la compañía, ¿No? Y eso ya lo tenéis. Sacad las copas de cristal fino, sacad el mejor vino que tengáis, ese que está reservado para un momento especial, y disfrutad de la compañía, del silencio y, lo más importante del amor. Recuerda que ya hemos dicho que todos los momentos de la vida son especiales, así que deja de guardar la botella y marida tu vida mejor con vino.

El elixir del espíritu juvenil está en una botella de cristal y tapón de corcho

Disfrutar de una buena copa de vino no tiene por qué estar reservado para los días de fiesta. Cada segundo del día es bueno para degustar el elixir para mantener tu espíritu joven, el buen vino. Marida después de clase junto a tus compañeros. Deja la tesis apartada durante unas horas e inspírate en el sabor intenso del vino. Vive como si no hubiera un mañana y goza de todas las oportunidades que te da la vida. Marida tu vida mejor con vino hoy y no pienses en el mañana.